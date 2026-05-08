Cronaca

Caso Garlasco: intercettazioni e appunti shock di Sempio

Tra gli atti depositati emergono pure diverse decine di elementi provenienti dall'inchiesta bresciana

di Dave Hill Cirio - 8 Maggio 2026

L’inchiesta bis sull’omicidio di Chiara Poggi per il caso Garlasco si va delineando con intercettazioni e appunti di Andrea Sempio.

Depositate decine di intercettazioni

Sono legate al filone bresciano sulla presunta corruzione e i contenuti inquietanti dei diari di Andrea Sempio, l’indagato che ora si trova al centro degli accertamenti della Procura di Pavia.

Il giallo di Garlasco

Il caso ormai in iter con la chiusura delle indagini nei confronti di Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, oggi indagato per omicidio aggravato. Ora, intercettazioni e appunti di Sempio.

Tra gli atti depositati emergono diverse decine di intercettazioni provenienti dall’inchiesta bresciana sulla presunta corruzione per ottenere l’archiviazione del caso, filone che vede coinvolti il padre Giuseppe e l’ex pm Mario Venditti.

L’indagine, nata dal celebre pizzino “Venditti gip archivia per 20-30 euro”, si avvia verso la conclusione, portando con sé elementi che collegano le dinamiche processuali di Alberto Stasi ai timori privati di Sempio.

Le frasi di Sempio nei suoi appunti

L’informativa dei carabinieri punta i riflettori su una serie di Moleskine sequestrate a Sempio, relative agli anni 2019, 2020 e 2021. Dagli appunti emerge un interesse ossessivo per l’iter processuale di Alberto Stasi:

“Molta ansia- 2 archiviazioni” , “Stasi ha chiesto la riapertura”, “mamma in panico per la cosa di Stasi”, “Stasi ricorso in Cassazione”.

Quando nel giugno 2020 i legali di Stasi depositarono la richiesta di revisione puntando il dito proprio su Sempio, quest’ultimo annotava: “pare punti sui capelli …(inc) vabbè dovrebbe …(inc)… lontano da noi”. In seguito, con l’archiviazione della richiesta di Stasi, scriveva con apparente sollievo: “Archiviato ancora”, monitorando poi ogni mossa successiva: “Stasi ricorso in Cassazione” e infine “Stasi no cassazione”.

Sogni violenti e ricerche sul web

Il materiale più inquietante emerge però dalle descrizioni che Sempio fa dei propri sogni e dalle sue navigazioni internet. Nei suoi scritti, si legge negli atti, l’indagato descrive se stesso come un protagonista violento.

“sogna che accoltella delle persone” o “sogna una bionda che usa il taser su di lui, ma lui le salta addosso e le apre la faccia”.

Le analisi forensi sui suoi dispositivi hanno rivelato un interesse patologico per temi estremi. Come riportato testualmente dall’informativa: “Numerose sono le navigazioni internet (…) che palesano il suo interesse per il satanismo, gli omicidi, gli assassini, i predatori sessuali, la violenza sulle donne, i cadaveri e la decapitazione, l’esame autoptico e i fenomeni cadaverici”. A questi si aggiungono riferimenti a foto e ricerche a sfondo sessuale legate ad alcune amiche.

La nuova finestra temporale del delitto

Un pilastro fondamentale dell‘accusa è rappresentato dalla relazione medico-legale della professoressa Cristina Cattaneo. Le evidenze scientifiche fissano l’ora della morte di Chiara Poggi tra le 7:00 e le 12:30 del 13 agosto 2007. Incrociando questo dato con il disinserimento dell’allarme (avvenuto alle 9:12), i Carabinieri hanno individuato due specifiche “fasce orarie” di sospetto per Sempio:

Tra le 9:12 e le 9:58: arco di tempo compreso tra l’attivazione della casa da parte di Chiara e la telefonata di Sempio a un amico.

Tra le 9:58 e le 11:25: periodo che intercorre fino alla chiamata ricevuta dai genitori.

Questi nuovi parametri temporali, uniti ai contenuti dei diari e alle intercettazioni bresciane, delineano un quadro indiziario complesso che, secondo la Procura di Pavia, scagionerebbe definitivamente l’allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi, per spostare l’asse delle responsabilità su Andrea Sempio.