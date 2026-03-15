Gravi indizi di reato

GRAVI INDIZI DI REATO – Quel cadavere in riva al mare: il delitto Montesi

di Francesca Petrosillo - 15 Marzo 2026

Il caso Montesi è stato uno dei più famosi e discussi fatti di cronaca nera italiana del dopoguerra. La vicenda ha riguardato la morte della giovane Wilma Montesi, avvenuta nel 1953, suscitando enorme attenzione mediatica, coinvolgendo la politica, la magistratura e l’opinione pubblica. Ancora oggi il caso è rimasto irrisolto e continua a essere ricordato come uno dei grandi misteri italiani.

Wilma Montesi è nata a Roma il 3 febbraio 1932 ed è cresciuta in una famiglia di origini modeste. Il padre lavorava come falegname e la giovane viveva con i genitori e la sorella in via Tagliamento. È stata descritta da amici e conoscenti come una ragazza riservata e molto bella, con il sogno di lavorare nel cinema, dove aveva già partecipato come comparsa in alcuni film.

Il mistero Montesi: il cadavere a Torvaianica e la versione ufficiale che non convinceva

Il 9 aprile 1953 Wilma Montesi è uscita di casa nel pomeriggio e non è più tornata. Due giorni dopo, l’11 aprile, un manovale ha trovato il suo corpo senza vita sulla spiaggia di Torvaianica, sul litorale romano. Il cadavere è apparso disteso vicino alla battigia, con la testa immersa nell’acqua. La notizia del ritrovamento ha suscitato immediatamente grande interesse nei giornali e nelle autorità.

Le prime indagini hanno ipotizzato una morte accidentale. Secondo la versione ufficiale iniziale, la giovane si è recata al mare per fare un pediluvio e alleviare un’irritazione ai piedi; entrando in acqua fredda ha avuto un malore ed è annegata. Questa spiegazione, l’“ipotesi del pediluvio”, è stata accettata inizialmente dalla polizia e il caso è stato chiuso in pochi giorni.

Caso Montesi: i festini di Capocotta, gli imputati eccellenti e lo scandalo politico

Tuttavia, nei mesi successivi sono emerse nuove voci e sospetti. Alcuni giornalisti hanno sostenuto che la morte della ragazza fosse avvenuta durante un festino nella tenuta di Capocotta, frequentata da personaggi dell’alta società romana. Secondo queste accuse, Wilma Montesi avrebbe partecipato a una festa con droga e alcol e sarebbe morta in circostanze misteriose. Il suo corpo sarebbe stato poi abbandonato sulla spiaggia per nascondere l’accaduto. Le indagini hanno coinvolto diverse figure importanti, tra cui il musicista Piero Piccioni, figlio del politico Attilio Piccioni, e il marchese Ugo Montagna. Lo scandalo in poco tempo si è sparso a macchia d’olio e ha avuto conseguenze politiche rilevanti: la stampa ha parlato a lungo del caso e l’opinione pubblica ha iniziato a sospettare un tentativo di insabbiamento. Il processo è durato diversi anni e ha attirato l’attenzione di tutta l’Italia.

Alla fine del processo, tutti gli imputati sono stati assolti per insufficienza di prove. Nonostante le numerose indagini, la verità sulla morte di Wilma Montesi non è mai stata chiarita e tutt’oggi rimane uno dei cold case piu controversi della cronaca nera italiana.

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