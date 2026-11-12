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Manchester United, esonerato Carrick: Pochettino in pole per la panchina

Fatale il pessimo avvio di stagione dei Red Devils, precipitati al diciottesimo posto in Premier con appena otto punti in dieci partite

di Enzo Ricci - 12 Novembre 2026

Il Manchester United ha esonerato Michael Carrick. La decisione è stata ufficializzata dal club inglese dopo un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative, con i Red Devils scivolati al diciottesimo posto in Premier League e in piena zona retrocessione.

Nel comunicato, il club ha ricordato i risultati ottenuti dall’ex centrocampista durante il suo ritorno a Old Trafford: “Michael è tornato al club a gennaio e ha guidato la squadra al terzo posto in Premier League vincendo 12 delle ultime 17 partite della stagione 2025/26”. Un rendimento che aveva rilanciato le ambizioni dello United, ma che non è bastato a compensare il difficile inizio dell’attuale campionato.

La società ha sottolineato come la scelta sia maturata dopo una valutazione approfondita: “Dopo un inizio di stagione deludente, il club è giunto alla difficilissima conclusione che un cambiamento sia necessario per raggiungere i nostri obiettivi”. Parole accompagnate da un tributo all’ex allenatore, definito “una leggenda del Manchester United” per il contributo dato sia da calciatore sia da tecnico.

Per la successione il nome più accreditato resta quello di Mauricio Pochettino. L’attuale commissario tecnico degli Stati Uniti sarebbe il principale candidato alla panchina dei Red Devils e potrebbe liberarsi grazie al pagamento di una clausola rescissoria. Lo United punta a chiudere rapidamente la partita per invertire una rotta che, dopo dieci giornate, ha già assunto i contorni di una crisi.

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