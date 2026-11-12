Esteri

La corsa all’IA dell’Europa non va rallentata dall’Ue

Il Parlamento europeo punta a ridurre la dipendenza dai cloud stranieri

di Alida Germani - 12 Novembre 2026

La competitività europea passa sempre più dall’intelligenza artificiale, è un dato di fatto. Già nel rapporto presentato nel settembre 2024, Mario Draghi ha indicato nella debole crescita della produttività un problema strutturale: senza un cambio di passo, l’Ue faticherà a sostenere il proprio modello sociale e a competere con Stati Uniti e Cina.

L’IA rende la sfida urgente. Non è una tecnologia tra le altre, ma un’infrastruttura destinata a incidere su industria, ricerca, sanità, finanza, sicurezza e lavoro. Bruxelles ha annunciato fino a dieci miliardi di euro per realizzare sette gigafactory dedicate alla capacità di calcolo. Per il 2026, la spesa prevista per server ottimizzati per l’IA è di circa 46,8 miliardi di dollari nell’Ue, contro i 170 miliardi degli Stati Uniti e i 67 della Cina.

Il fabbisogno energetico e le economie

Il divario mette in luce qual è il nodo: il fabbisogno energetico. Addestrare modelli avanzati richiede data center, acceleratori, reti veloci e forniture elettriche stabili a prezzi competitivi. Servono reti potenziate, autorizzazioni più rapide, rinnovabili e sistemi di accumulo.

C’è poi il problema dei soldi (l’Ue, cintura nera di burocrazia e normative, stenta ad attrarre investitori). Ma tornando alla specialità di casa Bruxelles, decisivi sono anche l’accesso ai dati nel rispetto del diritto d’autore e della privacy, le competenze e, soprattutto, una filiera dei semiconduttori meno dipendente dall’estero.

Cosa dovrà fare l’Ue?

Certo, l’AI Act e il GDPR a tutela dei dati personali possono rafforzare la fiducia nel sistema Ue, ma norme troppo restrittive rischiano invece di favorire gli operatori maggiori. Insomma, l’Europa deve costruire capacità proprie e ridurre le dipendenze strategiche, ma anche cooperare dove possibile con gli Usa su ricerca, chip, cloud, sicurezza e standard comuni. Siamo sempre al punto di partenza, insomma.

Se l’Ue userà soltanto modelli sviluppati altrove, potrà disciplinarne l’impiego, ma avrà meno voce nel determinarne l’evoluzione. Per restare competitiva, l’Ue deve produrre innovazione, attrarre talenti e trasformare il mercato unico in una piattaforma di crescita.

Il perché della proposta

Ecco, in tale ottica, va nella giusta direzione il progetto presentato in questi giorni all’Europarlamento che chiede regole comuni dell’Ue per le infrastrutture cloud e di IA. E soprattutto chiede un maggiore sostegno alle aziende tecnologiche europee e una minore dipendenza dai fornitori stranieri.

La proposta mira a rafforzare le infrastrutture digitali europee e la competitività internazionale, in un contesto di timori (più che fondati) che la dipendenza da fornitori tecnologici stranieri possa indebolire il controllo dell’Ue sui servizi critici.

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