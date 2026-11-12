Cronaca

Uno scudo anti droni in ogni Stazione dei carabinieri

I presidi dell'Arma trasformati in sentinelle elettroniche

di Dave Hill Cirio - 12 Novembre 2026

Un ombrello tecnologico invisibile a protezione dell’area dei presidi dell’Arma dei carabinieri sul territorio. Nel Documento Programmatico Pluriennale della Difesa 2026-2028 prende forma un’ipotesi progettuale: installare uno scudo anti-drone protettivo direttamente nelle Stazioni dei carabinieri distribuite in tutto il Paese.

Ai carabinieri uno scudo anti drone

L’obiettivo del piano strategico è rilevare e disinnescare sul nascere le minacce aeree non convenzionali condotte da attori statali, gruppi parastatali o dalla criminalità organizzata.

Il cuore tecnologico di questo scudo territoriale fa perno su apparati automatici avanzati di electronic intelligence .

Posizionati direttamente nelle caserme locali, monitoreranno costantemente lo spettro elettromagnetico. Così, intercettando anomalie e segnali di comando dei droni ostili prima che possano avvicinarsi agli obiettivi sensibili.

Una architettura difensiva ideata per discriminare in modo autonomo i vettori nemici dai velivoli autorizzati impiegati dalle forze dell’ordine.

La rete di protezione

L’iniziativa si integra nel generale processo di riorganizzazione strategica dell’Arma, che ha recentemente creato il Dipartimento Aereo e Navale per assicurare una regia unitaria a velivoli e droni.

Parallelamente, prosegue la formazione specialistica degli operatori counter-mini/micro Apr presso il Centro di Eccellenza di Sabaudia, dove oltre sessanta militari hanno già conseguito la qualificazione operativa.

L’opera di copertura capillare si inserisce nel quadro generale della difesa aerea e della deterrenza nazionale. Con Stazioni dei carabinieri trasformate in sentinelle elettroniche attive. Una svolta per blindare lo spazio aereo e impedire qualunque incursione ostile a bassa quota.