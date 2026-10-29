Cronaca

Nuovo caso di Dengue a Udine, trattamenti di notte e regole rigide per i residenti

Udine, intervento sanitario e misure di prevenzione in città dopo il nuovo caso di Dengue

di Gianluca Pascutti - 29 Ottobre 2026

@ANSAfoto

Un nuovo contagio accertato di febbre Dengue accende i riflettori sulla sicurezza sanitaria in Friuli. L’Azienda Sanitaria e le autorità locali si sono attivate subito. È scattato un piano d’emergenza straordinario per contenere la presenza degli insetti vettori nel territorio urbano.

Il raggio d’azione delle disinfestazioni

L’intervento urgente si concentra nel quartiere di via Ciro di Pers, a pochi passi dal cuore della città. Le operazioni di bonifica coprono l’intero perimetro circostante entro duecento metri dal punto segnalato. Gli operatori procederanno con la vaporizzazione di prodotti adulticidi durante le ore notturne. Questa procedura eviterà disagi alla circolazione e garantirà la massima efficacia contro gli insetti volanti. Parallelamente, le squadre specializzate svolgeranno controlli capillari nelle proprietà private. I tecnici ispezioneranno cortili, caditoie e giardini per applicare i trattamenti larvicidi ed eliminare ogni potenziale focolaio.

Le regole da seguire nelle abitazioni

Per tutelare la salute pubblica durante gli interventi, la popolazione coinvolta deve seguire chiare indicazioni di sicurezza. Bisogna chiudere le finestre dalle ore ventitré e cinquanta fino al termine del servizio. Risulta fondamentale ritirare il bucato steso ed evitare di lasciare all’aperto cibo, ciotole o arredi da esterno. Gli animali domestici devono restare al sicuro all’interno delle mura domestiche per tutta la notte. Chi possiede un orto deve proteggere gli ortaggi commestibili con appositi teli sintetici prima dei trattamenti. In alternativa, occorre raccogliere la frutta in anticipo o lavarla accuratamente prima del consumo. I giochi dei bambini e le attrezzature lasciate nel giardino vanno igienizzati utilizzando sempre opportuni guanti di protezione.

Come avviene il contagio e quali sono i rischi

Il virus della Dengue non si trasmette direttamente tra persone. Il contagio avviene esclusivamente attraverso la puntura delle zanzare femmina del genere Aedes, note come zanzare tigre. L’azzeramento tempestivo degli esemplari adulti serve proprio a spezzare la catena epidemiologica ed evitare la formazione di un focolaio autoctono stabile. Azioni tempestive e massima collaborazione dei cittadini rimangono la difesa migliore per tutelare l’intera comunità cittadina.

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