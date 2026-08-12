Ceuta, la frontiera sotto pressione che divide l’Europa

Esteri

La crisi migratoria e lo scontro politico

di Enzo Ricci - 12 Agosto 2026

La crisi di Ceuta è diventata il nuovo punto di rottura dell’Unione Europea. Non solo per l’ingresso massiccio di decine di migliaia di persone il 30 luglio, ma per lo scontro politico che ha aperto una faglia tra Spagna e Italia, trasformando un’emergenza di confine in un caso diplomatico che mette ancora una volta a nudo le fragilità dell’Ue.

Madrid accusa Roma

Il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares ha accusato apertamente Roma di non aver mostrato “solidarietà e sostegno”, insinuando che la posizione italiana sia dettata da “interessi di parte” e “esigenze elettorali interne”. Parole che hanno irritato il governo italiano e che segnano un cambio di tono. Madrid non si limita più a difendere la propria gestione della crisi, ma punta il dito contro un partner europeo, incrinando ulteriormente la fiducia reciproca.

Il nodo della frontiera con il Marocco

Ceuta intanto resta sotto pressione. Il presidente della città autonoma, Juan Jesus Vivas, ha parlato di “assalto” e “violazione dell’integrità territoriale”, stimando che almeno 10mila persone siano ancora presenti nell’enclave. La frontiera con il Marocco, definita da Albares “la più complessa d’Europa”, ha mostrato una vulnerabilità che la Spagna ha chiesto di affrontare con nuovi investimenti infrastrutturali e un maggiore coinvolgimento dell’Ue.

Bruxelles tra più fuochi

La Commissione europea sta tentando di spegnere il fuoco. Secondo Bruxelles, gli eventi di Ceuta “non avranno ripercussioni durature su Schengen” e la situazione “tornerà alla normalità”. Una linea che appare più diplomatica che realistica. Il commissario Brunner ha ricordato che la fiducia tra Stati membri è “una risorsa preziosa”, ma proprio questa fiducia oggi sembra incrinata. L’Unione europea ha elogiato la cooperazione tra Spagna e Marocco, ma non è riuscita ad appianare le divergenze tra Roma e Madrid, che interpretano la crisi secondo logiche politiche interne e interessi nazionali contrastanti.

A complicare il quadro, per i vertici europei, sarebbero stati i social media. La diffusione di “false informazioni” su TikTok e Meta avrebbe alimentato l’ondata migratoria, spingendo la Commissione ad attivare protocolli di crisi e un coordinamento più stretto con i fact-checker locali.

La grave emergenza sanitaria

Mentre governi e istituzioni continuano a scambiarsi accuse e rassicurazioni, sul terreno si sta consumando un dramma che rischia di diventare una bomba sanitaria. Per il presidente dell’Associazione Medica di Ceuta, Enrique Roviralta, è in atto una “vera e propria catastrofe sanitaria”. I migranti presenti nell’enclave “non hanno assistenza sanitaria, non conosciamo il loro stato vaccinale” e già si registrano “casi di diarrea con febbre” che potrebbero preludere a focolai epidemici. Tubercolosi, dissenteria, colera, morbillo. Le immagini descritte dai medici sono quelle di “cure da Terzo mondo”, con persone sdraiate per terra sotto il sole assistite da volontari.

La crisi di Ceuta minaccia di travolgere un territorio fragile e di mettere in difficoltà l’intera Unione. La gravità della situazione richiede risposte immediate e coordinate. E l’Europa, divisa come oggi appare, non può permettersi di ignorarlo.