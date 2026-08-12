Esteri

Trump spara, Teheran si blinda, il Golfo trema

Mentre Islamabad prova a riaprire un canale tra Washington e Teheran, il tycoon lo chiude a colpi di minacce

di Ernesto Ferrante - 12 Agosto 2026

“Non mi fido dell’Iran. Hanno mentito costantemente”. Donald Trump entra nuovamente a gamba tesa, proprio mentre il Pakistan parla di progressi nei negoziati tra Washington e Teheran. Un tempismo chirurgicamente distruttivo. Duro l’affondo sullo Stretto di Hormuz: “Abbiamo il controllo totale. È nostro. Se faranno qualcosa verranno spazzati via”. Parole che bruciano scenari e ponti.

Teheran risponde con un blocco totale

L’Iran non arretra. Mohsen Rezaei ha ribadito che lo Stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non accetteranno le condizioni di Teheran: fine delle guerre, sblocco dei beni congelati, rispetto delle richieste iraniane. Altro che “controllo totale”. E i mercati lo leggono senza esitazioni. Brent e WTI salgono, segnalando paura, tensione, instabilità. La diplomazia prova a respirare, ma l’economia sente odore di crisi.

L’aereo di Trump: la vulnerabilità dietro la voce grossa

In questo clima, la vicenda dell’aereo di Trump assume un valore simbolico. Secondo il New York Times, l’intelligence americana avrebbe intercettato una minaccia iraniana diretta all’Air Force One. Un possibile missile terra-aria e la conoscenza precisa del luogo in cui il presidente alloggiava ad Ankara. Trump lascia in segreto il vertice Nato, su un aereo diverso dal suo. La scena è quasi paradossale. Il tycoon che proclama “controllo totale” è costretto a cambiare velivolo per evitare un attacco. La potenza ostentata si incrina, la vulnerabilità emerge in maniera palese.

La Lincoln: il fronte che smentisce la narrativa trumpiana

A largo dell’Iran, la USS Abraham Lincoln è allo stremo. Equipaggio esausto, morale a picco, turni massacranti, cibo insufficiente (mezza ciotola di riso e due tortillas) scorte di beni essenziali finite, servizi igienici guasti, docce con muffa, settimane senza lavanderia. Il medico di bordo avrebbe avvertito che serve uno scalo immediato, altrimenti “le persone cominceranno a perdere la testa”. Un ritratto che smonta la retorica del presidente. Lui parla di dominio e forza, e migliaia di militari vivono condizioni da emergenza umanitaria. Lo denunciano anche familiari che avevano votato per lui: “Ci ha trascinati in una guerra in cui non dovremmo essere”.