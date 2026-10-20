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Champions League, in campo Roma-Slovan Bratislava: segui la diretta live

La squadra di Gasperini cerca il riscatto dopo la beffa Real Madrid: segui gli aggiornamenti in diretta

di Paolo Stefani - 20 Ottobre 2026

La Roma torna protagonista in Europa e si prepara ad affrontare lo Slovan Bratislava allo stadio Olimpico nella terza giornata della Champions League. Calcio d’inizio alle 21 con i giallorossi chiamati a cercare una vittoria importante per rilanciare il proprio percorso nella competizione. La squadra di Gasperini vuole sfruttare il fattore campo e il sostegno dei tifosi per conquistare tre punti preziosi.

L’avvio europeo della formazione capitolina è stato complicato. Dopo il pareggio all’esordio contro il Fenerbahce a Istanbul, è arrivata la sconfitta per 4-3 contro il Real Madrid, maturata in rimonta negli ultimi minuti. Dall’altra parte lo Slovan Bratislava, avversario da affrontare con attenzione in una sfida che può pesare sul cammino europeo di entrambe le squadre.

Roma-Slovan Bratislava, la diretta live 4-0

92’- Dopo due minuti di recupero arriva il triplice fischio. La Roma fa poker, 4-0 allo Slovan Bratislava.

58’- GOL! Malen fa 4-0 dal dischetto.

55’- RIGORE per la Roma. Wesley subisce fallo in area. Check del Var che conferma il penalty.

52’- GOL! La Roma ne fa tre. In rete va Pisilli su assist di Malen.

46’- DI NUOVO IN CAMPO PER IL SECONDO TEMPO.

Fine primo tempo: la Roma avanti per due reti a zero.

38’- GOL! Raddoppio della Roma. Molina insacca dopo una ribattuta del portiere sul tiro di Malen.

21’- GOL! Roma in vantaggio! Colpo di testa di Mario Hermoso su sponda di Ghilardi. Giallorossi avanti.

5’- Roma in avanti sin dalle prime battute.

1′- Fischia l’arbitro: inizia Roma-Slovan

Dalle ore 21 gli aggiornamenti live in diretta sulla partita Roma-Slovan Bratislava.

Roma-Slovan Bratislava: dove vedere la partita

Il match sarà trasmesso in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go, per gli abbonati, e NOW, con un’offerta che include gli eventi sportivi. Il calcio d’inizio è fissato alle 21 allo stadio Olimpico di Roma.

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