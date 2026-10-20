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Champions League, in campo Napoli-Bodo Glimt: segui la diretta live

La squadra di Allegri cerca il riscatto dopo le sconfitte in Spagna e a Venezia: segui gli aggiornamenti in diretta

di Paolo Stefani - 20 Ottobre 2026

Il Napoli torna in campo in Champions League: l’obiettivo è cambiare passo e conquistare la prima vittoria europea della stagione. Stasera gli azzurri affrontano il Bodo Glimt allo stadio Diego Armando Maradona, nella terza giornata della fase campionato. Il calcio d’inizio è fissato alle 21 e la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a reagire dopo un avvio europeo in salita.

Le prime due partite hanno lasciato il Napoli senza punti, con le sconfitte contro Arsenal e Villarreal che complicano il cammino verso la qualificazione. Anche in Serie A il momento è delicato, dopo il ko contro il Venezia nell’ultimo turno. Dall’altra parte ci sarà un Bodo Glimt che arriva con entusiasmo dopo il successo per 1-0 contro il Borussia Dortmund. I norvegesi cercheranno di dare continuità al risultato ottenuto.

Napoli-Bodo Glimt, segui la diretta live: 4-3

95’- Finisce qui, dopo quattro minuti di recupero termina il match. Il Napoli vince al Maradona 4-3 sul Bodo Glimt.

94’- GOL, il Bodo Glimt accorcia le distanze. Di testa a un passo dalla linea Fet spinge la palla in rete e fa 4-3.

88’- GOL! Il Napoli allunga a due minuti dal novantesimo con gol-assist di Giovane. Il numero 23 dalla sinistra mette un cross basso che deviato da un difensore degli ospiti va in rete.

75’- GOL! Ancora vantaggio del Napoli, ancora McTominay che stavolta insacca di testa. Azzurri di nuovo avanti.

62’- GOL. Pareggio dei norvegesi con gol di Helmersen su assist di Fet.

46’- SI TORNA IN CAMPO PER IL SECONDO TEMPO

Fine primo tempo. Dopo il momentaneo pareggio gli azzurri vanno negli spogliatoi avanti 2-1.

41’ GOL! Il Napoli torna avanti. Alla prima rete della stagione McTominay segna il sorpasso.

27’- GOL. Pareggio del Bodo Glimt con Hauge.

1’ – GOL! Napoli in avanti dopo appena pochi secondi. Politano di sinistro al volo batte l’estremo difensore degli ospiti.

1′- Fischio d’inizio: inizia Napoli-Bodo Glimt.

Segui con noi gli aggiornamenti live della sfida di Champions Napoli-Bodo Glimt.

Napoli-Bodo Glimt, dove vedere la partita

La gara sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 253. Per chi preferisce lo streaming, l’incontro sarà disponibile su Sky Go, per gli abbonati Sky, e su NOW con un pass che comprenda gli eventi sportivi. Il calcio d’inizio è previsto alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona.

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