Esteri

Attacco shock in mare, grande squalo bianco uccide un’esperta nuotatrice

La drammatica ricostruzione dell'aggressione mortale durante la sessione di nuoto

di Gianluca Pascutti - 20 Ottobre 2026

Una mattinata di allenamento in mare aperto si è trasformata in una vera tragedia. Una donna di sessantacinque anni, Janine Lochreberg ha perso la vita a causa dell’aggressione improvvisa di un grande squalo bianco. La vittima era una figura molto conosciuta e stimata nell’ambiente locale del nuoto in acque libere a Orient Beach. La donna stava svolgendo la sua consueta sessione di allenamento mattutina insieme ad altri appassionati. A un certo punto ha lanciato un disperato segnale di soccorso verso i compagni. Alcuni nuotatori si sono tuffati subito per cercare di strapparla alle fauci dell’animale. Sono riusciti a riportare il corpo a riva in pochissimi minuti. Purtroppo, le ferite riportate al braccio e alla gamba destra erano troppo profonde. I tentativi di rianimazione effettuati direttamente sul bagnasciuga non hanno dato alcun esito positivo. Il decesso della donna è avvenuto quasi all’istante per la grave emorragia causata dai morsi.

Il giallo della cavigliera magnetica anti-squalo rivelatasi del tutto inefficace

La vicenda presenta un elemento che sta facendo molto discutere la comunità scientifica e sportiva. La vittima indossava regolarmente un braccialetto magnetico anti-squalo posizionato sulla caviglia. Questo dispositivo avrebbe dovuto creare un campo magnetico capace di allontanare i grandi predatori oceanici. Il sistema di protezione tecnologico non è bastato purtroppo a evitare l’assalto mortale. Chi conosceva bene la donna la descrive come una persona molto prudente ed esperta. Conosceva perfettamente i rischi legati al nuoto in mare aperto e rispettava sempre le norme di sicurezza. La sua profonda passione per l’oceano la spingeva a frequentare costantemente quel tratto di fascia costiera.

Chiusura immediata delle spiagge e indagini ufficiali da parte delle autorità

Le autorità municipali locali hanno reagito immediatamente per evitare ulteriori rischi per la popolazione. Hanno ordinato la chiusura immediata delle spiagge nella zona interessata a tempo indeterminato. I bagnini e le forze dell’ordine presidiano il litorale per impedire a chiunque l’accesso alle acque. La polizia locale ha aperto un’indagine ufficiale per ricostruire nei minimi dettagli la sequenza degli eventi. Le squadre di soccorso stanno pattugliando la fascia costiera con motovedette e droni.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ESTERI