Cultura & Spettacolo

“Se ami qualcuno dillo”, l’ultimo film di Edoardo Leo

Si rinnova la collaborazione di Marco Bonini, stavolta regista, con l'attore romano alle prese con una vicenda singolarissima

di Daniel Walker - 20 Ottobre 2026

“Se ami qualcuno dillo”: la rinascita di Edoardo Leo nel dramedy film che sfida l’analfabetismo emotivo maschile.

In uscita “Se ami qualcuno dillo”

Un uomo rigido, abituato a considerare i sentimenti un’inutile debolezza, che si ritrova improvvisamente proiettato in una seconda infanzia. E la vita di chi gli sta intorno cambia per sempre. È il cuore di “Se ami qualcuno dillo”, il nuovo dramedy film diretto da Marco Bonini. Il regista, dopo una carriera da attore e sceneggiatore, nella pellicola affronta l’incapacità maschile di mostrare fragilità.

Al centro del racconto, Sergio, un cinquantenne cinico interpretato da Edoardo Leo. Colto da un improvviso infarto durante un tradimento, l’uomo sprofonda in coma. Al suo capezzale una complessa famiglia allargata. Con l’attuale compagna Gabriella (Claudia Gerini) l’ex moglie Alba (Giovanna Mezzogiorno) e il figlio Giulio (Biagio Venditti).

Il colpo di scena

Avviene al risveglio: a causa di un’amnesia, Sergio si ritrova con la mente di un bambino nel corpo di un adulto. Liberato da sovrastrutture e rancori patriarcali, non sa più leggere o scrivere. In più, elargisce abbracci e dichiarazioni d’amore senza filtro. La metamorfosi dell’uomo costringerà tutti a ridisegnare i propri orizzonti affettivi.

Il film è l’adattamento dell’omonimo romanzo autobiografico di Bonini, vincitore del Premio Elsa Morante. Un soggetto trattato per il cinema insieme a Francesco Bruni. L’opera consolida il sodalizio di oltre quindici anni tra Bonini ed Edoardo Leo, già co-autori di successi come “Noi e la Giulia” e “Lasciarsi un giorno a Roma”. Un Leo inedito, un uomo che deve re-imparare ad amare da zero.

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