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Terremoto a Los Angeles, scossa di magnitudo 5

Non ci sono danni gravi né feriti: attivati i protocolli, per ora non c'è rischio tsunami

di Martino Tursi - 28 Novembre 2026

Scossa di terremoto a Los Angeles. Il sisma è stato avvertito nelle prime ore della mattina sulla costa Est degli Stati Uniti. L’epicentro del sisma, verificatosi alle 9.30 ora locale (quando in Italia erano le 18.30), è stato registrato in mare. A cinque chilometri a ovest dal molo di Hermosa Beach nella contea della Città degli Angeli. Dopo la scossa, altre di minori intensità si sono registrate e avvertite in tutta l’area. Stando a quanto riportano i media locali, tra cui il Los Angeles Times, non si segnalano danni gravi.

Terremoto a Los Angeles, cosa è successo

Secondo l’Istituto geologico statunitense (Usgs), lo scuotimento è stato moderato nelle zone più vicine all’epicentro. La sismologa Lucy Jones, ricercatrice del Caltech, ha spiegato che si tratta di una delle scosse più forti registrate nell’area di Los Angeles da diversi anni ma sono improbabili danni rilevanti. La scossa è stata di magnitudo 5. Almeno in via preliminare. I vigili del fuoco di Los Angeles hanno attivato il protocollo di emergenza, inviando personale da 106 stazioni per verificare eventuali danni alle infrastrutture. Le autorità locali hanno invitato i residenti a prepararsi a possibili scosse di assestamento, precisando che al momento non sussiste alcun rischio di tsunami.