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Stasera c’è Inter-Genoa: probabili formazioni e dove vederla

Nerazzurri per rilanciare la corsa alla vetta, il Genoa per la continuità

di Martino Tursi - 28 Novembre 2026

Stasera c’è Inter-Genoa. E non sarà una partita per nulla banale. I nerazzurri di Christian Chivu, dopo il rinfrancante successo in Champions contro lo Stoccarda, cercano pure di ripartire in campionato. Il pareggio contro l’Atalanta pesa ancora e, in classifica, ha consentito alla Lazio di allungare in testa e alla Roma di conquistare il secondo posto. Allo stesso tempo, i rossoblù di Daniele de Rossi vogliono dare continuità a un buon inizio di stagione che vede la squadra in posizione più che tranquilla in classifica con sedici punti.

Inter-Genoa: probabili formazioni

L’Inter ha ritrovato Lautaro Martinez, a segno pure in Europa, ma potrebbe rinunciare a Thuram. Al suo posto Pio Esposito. Spazio a centrocampo per Sucic e Mkhitaryan. Il Genoa punta forte sul bomber a sorpresa Osmajic e non rinuncia al talento di Baldanzi. Le probabili formazioni.

Inter (3-5-2) Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu

Genoa (3-4-2-1) Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traore, Frendrup, Ellertsson; Baldanzi, Messias; Osmajic. All. De Rossi

Inter-Genoa, dove e quando vederla

Il match si gioca stasera, 28 novembre, all’orario classico del posticipo del sabato: alle ore 21. Sarà visibile sull’app di Dazn ma pure sui canali di Sky e sull’app Now.

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