Sport

Che smacco, Gasp: l’Atalanta gli soffia Raspadori

Tra Roma e Napoli la spunta la Dea: 22 milioni più bonus, la scelta dell'attaccante

di Paolo Diacono - 13 Gennaio 2026

Non l’hanno vista arrivare: beffata la Roma, Raspadori firma con l’Atalanta. L’attaccante lascia l’Atletico Madrid, dove ha visto il campo davvero poco, per accasarsi a Bergamo. L’obiettivo, del calciatore, è quello di giocare per farsi trovare pronto alla chiamata (eventuale, ci sono sempre i playoff da disputare ancora) dei Mondiali con la maglia dell’Italia. Sarebbe l’affare del mercato invernale e lascerebbe ai giallorossi un posto (sguarnito) in attacco, inducendo Massara e la società a ributtarsi sull’opzione Zirkzee.

Raspadori verso l’Atalanta

L’annuncio del giornalista sportivo esperto in calciomercato Gianluca Di Marzio. Ha avuto l’effetto di un fulmine a ciel sereno. Sia sulla Roma che sugli scenari della sessione invernale del mercato. A spuntarla sarebbe stata l’offerta, presentata dalla Dea, pari a 22 milioni di euro. Soldi a cui ne andrebbero aggiunti degli altri al raggiungimento di obiettivi e bonus vari. Su Raspadori, nelle ultime ore, si era registrato anche l’interessamento del Napoli. Il ritorno, però, non avverrà. E l’ex attaccante azzurro tornerà, sì, in Italia ma indosserà la maglia dell’Atalanta.

Lo “sgarbo” a Gasperini

Con l’acquisto di Raspadori, arriva un dispiacere al tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini proprio dalla sua (ex) amatissima Atalanta. Una soluzione che, fino a qualche ora fa, sembrava poco praticabile. Ma tant’è. Raspadori sceglie di riprendersi la Nazionale puntando forte sul laboratorio bergamasco. Per la Roma, che continua a stazionare la vertice della classifica, si avvicina sempre di più il giovanissimo Robinio Vaz ma rimane una casella scoperta per l’attacco. Il sogno resta Zirkzee.