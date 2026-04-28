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”Il termometro della Serie A”

Una nuova rubrica per i nostri lettori, "IL TERMOMETRO DELLA SERIE A". Ogni settimana 3 partite in evidenza

di Gianluca Pascutti - 28 Aprile 2026

Ogni giornata di campionato vi raccontiamo velocemente le tre prestazioni in evidenza: 34° Giornata di Serie A

SALE → squadra sorpresa in positivo

STABILE → squadra che conferma le attese senza sorprese

SCENDE → squadra deludente

SALE – Parma

Ancora una volta è Nesta Elphege a prendersi la scena. Entrato dalla panchina, cambia l’inerzia del match e, negli ultimi dieci minuti, trova il gol che vale la vittoria e soprattutto la salvezza aritmetica del Parma in ottica Serie A. Una rete pesantissima, arrivata al termine di una gara tesa e sporca, che certifica il percorso dei gialloblù. Dall’altra parte il Pisa, fermato anche da due legni colpiti nel primo tempo, resta appeso: la permanenza non è ancora garantita e lo spettro della retrocessione si fa sempre più vicino.

STABILE – Udinese

All’Olimpico va in scena una delle partite più spettacolari di questa 34ª giornata di Serie A. Lazio e Udinese chiudono il posticipo del lunedì con un 3-3 ricchissimo di colpi di scena. Gli ospiti sbloccano il risultato al 18’ grazie a Ehizibue, ma nella ripresa i biancocelesti rientrano in campo con un altro ritmo e trovano il pari con una prodezza di Pellegrini. La squadra di mister Sarri completa il sorpasso con Pedro, salvo poi subire il nuovo pareggio firmato da Atta, che poco dopo sigla anche il 2-3 friulano. Quando il match sembra indirizzato, al 94’ Maldini trova il guizzo che vale il definitivo 3-3.

SCENDE – Bologna

La Roma continua a spingere nella sua rincorsa Champions e al Dall’Ara domina il Bologna già nel primo tempo. A indirizzare la partita sono le firme dell’olandese Malen ed El Aynaoui, che sfruttano al meglio le incertezze della retroguardia rossoblù schierata a tre. La squadra di Vincenzo Italiano rientra negli spogliatoi tra i fischi, poi nella ripresa cambia passo e costruisce una reazione più convinta, ma le speranze di riaprire il match si infrangono sulla traversa colpita da Orsolini. Nel finale torna in campo anche Dybala dopo l’ennesimo infortunio. Con questo risultato, Gasperini si ritrova a pari punti con il Como nella corsa all’alta classifica di questa avvincente Serie A.