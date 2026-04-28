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Madrid Masters, Sinner in campo contro Norrie

di Lino Sasso - 28 Aprile 2026

Sfida ad alta tensione alla Caja Mágica, dove Jannik Sinner affronta oggi Cameron Norrie negli ottavi del torneo di Madrid. Il match rappresenta un incrocio inedito tra i due, con l’italiano numero uno del mondo deciso a proseguire una stagione straordinaria. Sinner arriva all’appuntamento con un obiettivo storico: diventare il primo tennista a vincere cinque tornei Masters 1000 consecutivi. Un traguardo che consoliderebbe ulteriormente la sua leadership nel circuito ATP, soprattutto in un momento in cui manca il principale rivale Carlos Alcaraz. Dall’altra parte della rete, Norrie si presenta con ambizioni importanti. Il britannico, tornato competitivo dopo essere uscito dalla top 20 a febbraio 2024, è ora virtualmente numero 18 del ranking ATP secondo le proiezioni in tempo reale.

La posta in palio della sfida di oggi tra Sinner e Norrie

A 30 anni, ha già dimostrato di poter sorprendere i grandi: lo scorso novembre ha battuto proprio Alcaraz al Rolex Paris Masters, ottenendo la sua prima vittoria contro un numero uno del mondo. In vista del match, Norrie ha chiarito la sua strategia: “Movimenti in campo prima di tutto, poi cercare di usare di più il dritto e le smorzate”. L’obiettivo è mettere pressione a Sinner, costringendolo ad adattare la propria posizione e rompere il ritmo del gioco. Per Sinner, però, la sfida rappresenta un ulteriore test di maturità. L’azzurro sta dominando il circuito grazie a solidità mentale e continuità, elementi che lo rendono il favorito anche a Madrid. Il match tra Sinner e Norrie è quindi da una parte la corsa verso la storia del numero uno del mondo, dall’altra la voglia di rivalsa di un avversario pronto a tutto pur di ribaltare i pronostici.