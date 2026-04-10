Attualità

Aggredisce compagna di classe con le forbici, 12enne in ospedale

Scuole di sangue nel Pisano: studentessa ferita al collo

di Pietro Pertosa - 10 Aprile 2026

È stata attirata in bagno con una scusa, poi è stata aggredita e ferita con un paio di forbici: è accaduto in provincia di Pisa, la vittima è una ragazzina di dodici anni. A colpirla sarebbe stata una coetanea. I motivi della violenza non sono ancora noti. La ragazza che ha colpito la compagna di scuola è stata accompagnata dai genitori in caserma dai carabinieri. A cui dovrà spiegare cosa è successo e perché ha deciso di colpire con violenza la bambina.

A dodici anni colpita con un paio di forbici a scuola

L’episodio si è verificato a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. Tutto è successo questa mattina. Mentre, stando a quanto trapela dalle prime indiscrezioni, si stava svolgendo l’ora di educazione fisica. Per ragioni che al momento non è ancora dato di capire, una ragazzina di dodici anni avrebbe “chiamato” nei bagni una compagna di classe: con la scusa di mostrarle qualcosa, invece le ha sferrato un colpo al collo con un paio di forbici. Subito sono stati chiamati i soccorsi e la vittima è stata trasferita in ospedale. Dove è stata ricoverata al regime del codice giallo.

L’intervento del sindaco

A scuola sono arrivati chiaramente i carabinieri. I militari hanno dovuto accertare l’accaduto e ora stanno tentando di comprendere le ragioni che hanno spinto la 12enne ad aggredire con le forbici la compagna di classe. La ragazzina è stata portata in caserma dai suoi genitori. Del fatto è stato messo al corrente il sindaco di Castelfranco di Sotto, Fabio Mini