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‘Con te, per tutta la partita’, Allianz celebra la partnership con Sinner con un nuovo spot

‘Con te, per tutta la partita – With you for the long game’ racconta il coraggio di Jannik Sinne: la decisione necessaria di fermarsi per tornare in campo più forte

di Redazione - 16 Novembre 2026

Jannick Sinner alla Conferenza stampa 'Be Like Sinner' presso Torre Allianz, Milano (Italy) November 10 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse) Press Conference 'Be Like Sinner' at Torre Allianz, Milano (Italy) November 10 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)

(LaPresse) Dopo l‘evento ‘Be Like Sinner’ in Torre Allianz a Milano con Jannik Sinner, global brand ambassador di Allianz, e il Ceo di Allianz Italia, Giacomo Campora, è on air dal 12 novembre il nuovo spot pubblicitario prodotto da Allianz Italia ‘Con te, per tutta la partita – With you for the long game’. Con questa campagna, Allianz Italia anticipa la piattaforma di comunicazione globale del Gruppo Allianz ‘Be like Sinner’ che verrà lanciata nel 2027 e accompagnerà la partnership con Jannik Sinner a livello internazionale. Lo spot ‘Con te, per tutta la partita – With you for the long game’ lanciato in Italia “racconta il coraggio di Jannik Sinner: la decisione necessaria difermarsi per tornare in campo più forte – spiega Allianz in una nota. Non un’interruzione del percorso, ma un momento per recuperare energie, ritrovare la propria forza e prepararsi a ciò che verrà. Un messaggio di determinazione e fiducia che Allianz condivide con il grande campione.

Foto Ufficio Stampa Allianz /LaPresse

Lo spot

In uno spazio astratto ed essenziale, Jannik Sinner è seduto in cima a una monumentale pila di oltre 6.000 palline da tennis: un’immagine potente che rappresenta il suo percorso sportivo e tutto il lavoro che lo ha portato in vetta al tennis mondiale. La storia di Jannik Sinner diventa anche un messaggio universale: prendersi cura di sé significa fare una scelta consapevole per il proprio futuro. Sport e vita si incontrano così sullo stesso terreno: quello delle scelte consapevoli e della preparazione, che permettono di affrontare ciò che verrà con maggiore fiducia. Perché ciascuno, con il proprio impegno, cura e determinazione, costruisce ogni giorno ciò che vuole proteggere per il domani. Un messaggio coerente con la promessa di Allianz di accompagnare e proteggere le persone nelle diverse fasi della vita, anche di fronte agli imprevisti e alle difficoltà. Lo spot si chiude con il messaggio che racchiude tutta la forza della campagna: ‘Il futuro si gioca oggi. Preparati con Allianz’”.

Carlo Balzarini, Head of market management & network communication di Allianz ha sottolineato: “Con questa nuova campagna vogliamo raccontare, attraverso l’esempio di Jannik Sinner, quanto i nostri valori comuni – la preparazione, la tenacia, la fiducia e lo spirito di squadra – siano fondamentali nello sport così come nella vita. Anche un momento di difficoltà può diventare parte di un percorso di crescita, se sappiamo fermarci, prenderci cura di noi stessi e prepararci con fiducia a ciò che verrà. È un messaggio universale, che Jannik incarna con grande autenticità e che sentiamo profondamente vicino ad Allianz: essere al fianco delle persone nel tempo, aiutandole ad affrontare gli imprevisti e a costruire e proteggere il proprio futuro. Perché il futuro si gioca oggi, dentro e fuori dal campo”

La campagna ‘Con te, per tutta la partita – With you for the long game’ è on air in Tv da giovedì 12 novembre e proseguirà per oltre due settimane sulle principali emittenti televisive nazionali e satellitari, con una presenza nei principali programmi di news e intrattenimento e durante gli eventi sportivi. La pianificazione, curata da Wpp Media, prevede inoltre una presenza sulle piattaforme digitali e social e consentirà di raggiungere oltre 35 milioni di italiani. Lo spot è stato realizzato da Allianz Italia in collaborazione con l’agenzia creativa Ogilvy Italia, la casa di produzione Indiana Production e il director Gus St Clair. Contestualmente alla campagna, Allianz Italia ha lanciato la nuova polizza ‘Allianz Sports-Tennis & Padel Edition’ con Jannik Sinner volto della comunicazione: è dedicata agli appassionati che praticano i due sport a livello amatoriale o agonistico, purché non a livello professionistico. Le coperture sono estese a infortuni, responsabilità civile, furto o danneggiamento dell’attrezzatura e rimborso dei costi sportivi non goduti a seguito di infortunio.