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Galliani contro Malagò, perché “la mossa del cavallo”?

Lancia la palla nel campo avversario e si candida al ruolo di paciere e rifondatore del movimento in vista del 14 dicembre

di Dave Hill Cirio - 16 Novembre 2026

Il senatore Adriano Galliani rinuncia alle vie legali sulla controversia del doppio accredito del Genoa per Malagò. Una scelta tattica per disinnescare i veleni e presentarsi come garante di stabilità al voto federale. Niente aule di tribunale, niente guerre carte bollate. In vista del decisivo appuntamento con l’Assemblea Elettiva del 14 dicembre, Adriano Galliani sceglie la strada del “fair play” istituzionale per spianare il campo da veleni e contenziosi.

Galliani non ricorre: perché?

Attraverso una nota diffusa dal suo legale – l’avvocato Filippo Lattanzi -, il dirigente ed ex ad del Milan ha comunicato la volontà formale di non impugnare l’ammissione della candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc.

Una decisione affatto scontata, giunta al termine di un acceso dibattito procedurale. Il Genoa CFC, infatti, aveva dapprima accreditato Galliani, per poi sottoscrivere una seconda firma a sostegno di Malagò.

Il pool legale di Galliani evidenzia come il conteggio di questo secondo pass costituisca un “pericoloso precedente” per le regole federali. Ma prevale il calcolo politico e la visione d’insieme. Continuare la battaglia legale avrebbe significato trascinare la Federcalcio in settimane di paralisi e scontri incrociati proprio alla vigilia del voto.

La nuova mossa di Galliani: quale è?

Galliani punta così a rovesciare il tavolo narrativo, per presentarsi come il candidato della responsabilità. In un momento in cui il sistema pallone naviga in acque agitate, un chiaro messaggio inviato alle leghe e ai grandi elettori. Come dire che il calcio italiano necessita di recuperare credibilità, serenità e compattezza al suo interno.

Galliani lancia la palla nel campo avversario e si candida al ruolo di paciere e rifondatore del movimento in vista del 14 dicembre.