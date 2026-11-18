Cronaca

Metodo Hamer contro un tumore, la condanna a 2 anni per i genitori di Francesco

Il processo di Vicenza per la morte del 14enne: i genitori non volevano per lui le cure oncologiche

di Elizabeth Costello - 18 Novembre 2026

Vicenza, condannati i genitori del quattordicenne morto di tumore: due anni per omicidio colposo. La Corte d’Assise ha emesso la condanna, con pena sospesa, per i genitori di Francesco Gianello, il ragazzo di quattordici anni deceduto nel gennaio 2024 a causa di un osteosarcoma al femore.

Metodo Hamer, perché la condanna a 2 anni per i genitori di Francesco?

La vicenda aveva scosso profondamente l’opinione pubblica per la drammatica decisione dei familiari di rifiutarei trattamenti oncologici convenzionali. Si affidarono invece ai principi della cosiddetta “Nuova Medicina Germanica” o Metodo Hamer.

Secondo le ricostruzioni emerse nel corso del procedimento penale, l’accusa aveva inizialmente richiesto per la coppia una pena di quattordici anni di carcere. Perché ipotizzavano il reato di “omicidio volontario con dolo eventuale”.

Il pm sosteneva infatti che la cieca adesione alle teorie antiscientifiche avesse colpevolmente ritardato l’accesso del giovane alle necessarie cure. Cure che potevano essere ospedaliere presso il reparto di oncologia dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Com’è morto Francesco?

Quando è stato finalmente affidato ai medici tradizionali, le sedute di chemioterapia di Francesco non sono servite. Promosse in estremo tentativo si sono purtroppo rivelate del tutto inutili. Ciò, a causa dell’avanzamento irreversibile della sua grave malattia.

Il caso del giovane, in un solco giudiziario drammaticamente già tracciato in Italia. Diverse sentenze d’appello e di Cassazione confermano le responsabilità penali dei genitori che impediscono ai figli minori l’accesso alle cure di comprovata efficacia scientifica.

Nel corso della vicenda, emerse le pratiche prive di validità scientifica messe in atto. Per esempio, impacchi ed esercizi indirizzati a ricercare la presunta origine psicologica del male.

La decisione della Corte d’Assise ribadisce con forza il principio di tutela del minore. E sancisce che la responsabilità genitoriale non può travalicare il diritto primario alla vita e alla salute dei figli. Specie dinanzi a diagnosi oncologiche gravi.

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