Cronaca

Sigarette di contrabbando, un miliardo bruciato: l’allarme corre tra fabbriche clandestine e vendite online

Dal 2021 al 2025 l'Italia ha perso oltre un miliardo di euro di entrate a causa del commercio illecito di tabacco e prodotti contenenti nicotina

di Enzo Ricci - 18 Novembre 2026

Oltre un miliardo di euro sottratto alle casse dello Stato in cinque anni. È il conto presentato dal mercato illecito di sigarette e prodotti di nuova generazione in Italia, mentre il danno complessivo per l’Europa supera i 63 miliardi di euro. A fotografare il fenomeno è il sesto rapporto di Intellegit, presentato al Senato, che evidenzia come il contrabbando stia assumendo forme sempre più sofisticate, spostandosi progressivamente dalla semplice importazione illegale alla produzione clandestina sul territorio nazionale. Nel 2025 il consumo illecito di sigarette in Italia si è attestato al 2,16% del mercato, una quota ancora contenuta rispetto alla media europea. A preoccupare gli investigatori, però, è l’evoluzione delle organizzazioni criminali, sempre più orientate a creare vere e proprie filiere produttive illegali all’interno del Paese.

Il boom delle fabbriche clandestine

Tra il 2024 e il 2025 sono state scoperte e sequestrate 44 linee illegali di produzione e confezionamento. Solo nel 2025 le autorità hanno intercettato quasi 370 tonnellate di sigarette e tabacco all’interno di opifici clandestini, mentre oltre 200 tonnellate sono già state sequestrate dalla Guardia di Finanza nei primi mesi del 2026. Numeri che testimoniano una trasformazione del fenomeno. Il contrabbando non si limita più al traffico transfrontaliero, ma passa sempre più spesso attraverso stabilimenti nascosti e reti di distribuzione radicate sul territorio.

Dalle sigarette elettroniche ai sacchetti di nicotina

L’illegalità corre anche sul web. Lo studio evidenzia come il mercato nero coinvolga sempre più sigarette elettroniche, liquidi da inalazione, dispositivi usa e getta, stick per tabacco riscaldato e sacchetti di nicotina. Tra i 242 rivenditori online monitorati tra il 2021 e il 2025, oltre un terzo proponeva liquidi con livelli di nicotina superiori ai limiti indicati nel rapporto, mentre quasi il 29% commercializzava confezioni oltre le capacità consentite. Irregolarità diffuse anche nel comparto dei sacchetti di nicotina, con più di un terzo dei siti analizzati che offriva prodotti ad alta concentrazione.

Sicurezza economica e lotta al contrabbando

Per la Guardia di Finanza il fenomeno rappresenta una minaccia diretta agli interessi finanziari nazionali ed europei. Secondo il generale Giancarlo Franzese, il sistema illecito non comprende soltanto produzione e vendita illegale, ma si alimenta attraverso traffici internazionali, contraffazione, distribuzione clandestina e riciclaggio dei proventi. Sul fronte politico, il dibattito si concentra sul ruolo della leva fiscale. Lo studio segnala una correlazione tra aumenti delle accise e crescita dei consumi illegali, pur sottolineando come l’impatto vari in base al contesto economico, alla presenza della criminalità organizzata e all’efficacia dei controlli.

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