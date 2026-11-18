Scienza

Metodo Hamer: cosa è la teoria che combatte le normali cure mediche?

Dietro la sua origine, una dolorosissima storia personale

di Elizabeth Costello - 18 Novembre 2026

Cos’è il Metodo Hamer: origini, principi e dure condanne della comunità scientifica. Noto anche come Nuova Medicina Germanica, è una dottrina pseudoscientifica formulata negli anni Ottanta dal medico tedesco Ryke Geerd Hamer.

Metodo Hamer: come è nato?

L’origine della teoria si fa risalire al 1978. Hamer la elaborò in seguito al tragico decesso del figlio Dirk e alla successiva diagnosi di un tumore ai testicoli. Si convinse che ogni patologia sia la diretta conseguenza di un trauma psicologico o di uno shock emotivo inatteso.

Cosa sono le cinque leggi?

La teoria si fonda sulle presunte “cinque leggi biologiche”. E sostiene l’assurda tesi che i tumori non siano mortali di per sé. Per Hamer rappresentano programmi biologici creati dalla natura per risolvere conflitti psichici

Di conseguenza, il metodo impone il totale rifiuto della medicina convenzionale. Esclude interventi chirurgici, chemioterapia, radioterapia e l’uso di analgesici o oppioidi come la morfina per la gestione del dolore.

Cosa ne pensa la scienza?

La comunità scientifica internazionale combatte il Metodo. L’Airc e la Fnomceo hanno più volte denunciato la Nuova Medicina Germanica. E l’hanno indicata come una “pericolosa ciarlataneria” del tutto priva di fondamento biologico o clinico.

Condito da farneticazioni razziste e antisemitismo complottista, il metodo ha causato la morte di centinaia di pazienti. Vittime, questi, di fatali ritardi terapeutici e atroci sofferenze dopo averlo praticato.

Per queste ragioni, Hamer fu radiato dall’albo medico nel 1986. In più, condannato a più riprese per esercizio abusivo della professione e frode in diversi Paesi europei.