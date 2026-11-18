Politica

Bce: Meloni ha ricevuto de Cos a Palazzo Chigi

di Cristiana Flaminio - 18 Novembre 2026

Pablo Hernandez de Cos è stato ricevuto quest’oggi a Palazzo Chigi dalla presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni. E no, non c’è nulla di banale nell’incontro tra la premier italiana e l’aspirante governatore della Bce. C’è, semmai, un mattoncino in più per lo spagnolo. Che pone sull’accordo, che dovrà essere generale e complessivo, tra gli Stati europei per esprimere la nuova guida dell’Eurotower. E bisognerà pure capire cosa ha chiesto l’Italia in cambio dell’appoggio alla “colomba” spagnola.

Le richieste (degli altri)

La Germania ha ottenuto di esprimere il capoeconomista alla Bce. È in predicato di ottenere l’incarico il professore di Princeton Markus Brunnermeier. La Francia, invece, esprimerà il membro del board che si occuperà degli acquisti e della gestione dei titoli di Stato. E non potrebbe essere altrimenti considerando che Parigi vive un’epoca di profonda crisi legata ai suoi stessi bond. Ora bisognerà capire l’Italia cosa ha messo sul piatto. Di sicuro, almeno teoricamente, un approccio come quello di De Cos pare già più conveniente per l’economia nazionale rispetto al “falco” Klaas Knot. Che, comunque, ci ha provato a blandire il governo.

La mossa di Knot

L’olandese che contende a De Cos la guida dell’Eurotower, nei giorni scorsi aveva lanciato lodi sperticate al governo italiano. Il nostro Paese era diventato un esempio di tenuta dei conti. Roba che, sentita da un “falco” e per di più olandese, sembra quasi incredibile. Invece ha detto proprio così. Chiaramente, però, non sono i complimenti né le simpatie e neanche le amicizie, de Cos è vicino a Mario Draghi, a far scegliere i governi.

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