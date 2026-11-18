Esteri

Lo scoop della CNN e la frenata della Casa Bianca

Presunti piani iraniani contro funzionari Usa

di Cinzia Rolli - 18 Novembre 2026

WASHINGTON – Indiscrezioni provenienti dagli apparati di intelligence statunitensi riportano al centro del dibattito politico la sicurezza nazionale americana e le tensioni con Teheran. Secondo quanto rivelato in esclusiva dalla CNN, sette funzionari statunitensi rimasti anonimi hanno riferito l’esistenza di rapporti riservati su presunti piani dell’Iran per colpire alti esponenti dell’amministrazione Trump nella capitale americana. L’ipotesi citata dalle fonti riguarderebbe l’impiego di un ordigno radiologico, la cosiddetta “bomba sporca”, oppure di un’arma chimica.

I dubbi dell’intelligence sulla fattibilità del piano

Gli stessi funzionari interpellati dall’emittente americana hanno tuttavia ridimensionato nell’immediato la portata operativa della notizia. All’interno della comunità dell’intelligence non vi è infatti alcuna prova di un attacco imminente, né indicazioni che i vertici iraniani abbiano effettivamente deciso di procedere. Gli analisti statunitensi discutono tuttora se Teheran disponga delle capacità logistiche per colpire sul suolo americano, valutando questi scenari più come studi teorici per eventuali ritorsioni che come un’operazione in fase esecutiva.

In quasi tutti gli scenari legati all’impiego di una cosiddetta “bomba sporca”, la quantità di materiale radioattivo contenuta nell’ordigno non raggiunge un’intensità tale da risultare letale nell’immediato; il pericolo diretto e più grave resta dunque legato all’esplosivo convenzionale utilizzato per la detonazione. Il vero impatto delle sostanze radioattive risiede invece nell’effetto psicologico, capace di scatenare il panico nella popolazione, e nella contaminazione ambientale: l’area colpita rischia infatti di restare interdetta e pericolosa per un periodo molto lungo, che può estendersi anche per diversi anni.

La posizione ufficiale della Casa Bianca e di Trump

Alla diffusione dell’inchiesta giornalistica sono seguite, nelle ultime ore, le prese di posizione ufficiali delle istituzioni coinvolte. La portavoce della Casa Bianca, Lauren Bis, ha confermato che gli apparati di sicurezza monitorano costantemente ogni potenziale pericolo, precisando però che al momento non risultano minacce credibili contro il territorio nazionale. Sulla stessa linea si è espresso il Segretario per la Sicurezza Interna, Markwayne Mullin, il quale ha definito le presunte intenzioni iraniane come puramente teoriche, avvertendo tuttavia che colpire una città americana o la capitale causerebbe una “guerra totale”.

Interpellato dai giornalisti a Manila durante il suo viaggio istituzionale nelle Filippine per il vertice ASEAN, il presidente Donald Trump ha confermato che l’amministrazione sta verificando i rapporti e ha lanciato un duro avvertimento a Teheran sull’eventualità di una minaccia concreta: “Beh, se c’è, pagheranno un prezzo che nessun Paese ha mai pagato prima”. Alla domanda sulla presenza di motivi validi per ritenere imminente un attacco contro la capitale americana da parte delle autorità iraniane, Trump ha infine risposto: “Spero di no, ma prendiamo molto seriamente la questione, perché a volte sono pazzi”.

La smentita di Teheran alle Nazioni Unite

Netta la replica delle autorità iraniane su un doppio fronte istituzionale. Da New York, un portavoce della missione permanente presso l’ONU ha bollato le ricostruzioni dei media americani come “false e fabbricate”, ribadendo che Teheran considera l’uso di armi chimiche “del tutto illegittimo in qualsiasi circostanza”, pur senza menzionare espressamente l’ordigno radiologico.

A questa posizione si è aggiunta, da Teheran, la condanna del portavoce del Ministero degli Esteri, Esmaeil Baghaei. Secondo la diplomazia iraniana, si tratta di una “narrazione mediatica costruita ad arte” per fabbricare pretesti e legittimare nuove operazioni militari nella regione, a cui il Paese si dichiara pronto a rispondere.

Osservazioni

Nel linguaggio della politica estera, la diffusione controllata di rapporti d’intelligence anonimi svolge spesso una duplice funzione: segnalare all’avversario che i suoi eventuali piani sono già stati intercettati e giustificare sul piano interno una linea militare più decisa.

La cautela espressa sia dall’intelligence sia dai vertici dell’amministrazione americana mette in luce il divario che separa la pianificazione teorica dalla concreta fattibilità operativa. Organizzare il trasferimento e l’assemblaggio di materiale chimico o radiologico fino alla capitale federale presupporrebbe l’esistenza di una cellula clandestina già radicata e strutturata negli Stati Uniti, un apparato estremamente vulnerabile all’intercettazione preventiva da parte del controspionaggio.

In questo quadro, la strategia comunicativa di Washington punta da un lato a rassicurare i cittadini escludendo pericoli immediati, dall’altro a minacciare conseguenze drastiche per mantenere alta la deterrenza contro Teheran.

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