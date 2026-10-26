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Confimprese, D’Amico: “Micro imprese o pmi hanno bisogno di essere informate su procedure che li tuteli”

di Redazione - 27 Ottobre 2026

(LaPresse) – “Partiamo da alcuni assunti fondamentali. Il primo è che in Italia il 96,6% delle imprese sono micro, piccole e medie. Il secondo assunto è che le micro, piccole e medie imprese, spesso a carattere familiare, e i professionisti sono due facce della stessa medaglia. Il terzo assunto è che le micro, piccole e medie imprese hanno bisogno di essere informate su tutte quelle che sono i procedimenti e le procedure per stare tranquille e per avere un sistema che li tuteli e si auto tutelino”. Così il presidente di Confimprese Italia, Guido D’Amico, parlando con LaPresse a margine del convegno ‘Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili per le imprese e le amministrazioni’, organizzato presso la sede degli ‘Horti Sallustiani’ a Roma, a cui hanno preso parte rappresentanze di quasi tutti gli ordini di commercialisti del Lazio, oltre che quelle degli istituti di credito e di fondazioni locali. “Le rivendicazioni più importanti sono soprattutto la sburocratizzazione”, spiega ancora D’Amico, oltre che la richiesta di una necessaria “tranquillità di poter fare impresa senza pericoli, che magari non si percepiscono, ma che invece ci sono”. Un’ultima domanda sul particolare periodo dell’anno politico, in cui si è particolarmente concentrati sulla legge finanziaria: “Se siamo fiduciosi? Assolutamente sì e stiamo facendo le nostre proposte concrete a questo governo perché siano discusse alla Camera e al Senato e siamo convinti che molte delle nostre passeranno”, conclude.