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Google investe 160 milioni in Malesia: acqua e data center nello stesso progetto

Via libera a un'infrastruttura idrica condivisa nello stato di Negeri Sembilan

di Mauro Trieste - 3 Novembre 2026

Google punta sulla Malesia con un investimento da 160 milioni di dollari destinato allo sviluppo di infrastrutture idriche nello stato di Negeri Sembilan. Il progetto è pensato per rispondere sia alle esigenze della popolazione locale sia a quelle del nuovo data center che il colosso tecnologico intende realizzare nell’area di Port Dickson, all’interno dello Springhill Industrial Park.

L’iniziativa prevede anche programmi di formazione per creare competenze locali nel settore dell’energia pulita, rafforzando il legame tra sviluppo tecnologico e crescita occupazionale. Cuore dell’intervento sarà un impianto di trattamento dell’acqua capace di fornire fino a 65 milioni di litri di acqua potabile al giorno. La struttura alimenterà il futuro data center di Google, ma contribuirà anche ad aumentare la disponibilità idrica destinata all’uso pubblico.

Una volta completate, le infrastrutture saranno trasferite alla proprietà di Menteri Besar Negeri Sembilan (Incorporated), l’ente pubblico responsabile della gestione degli asset governativi dello stato malese. Una scelta che punta a garantire benefici duraturi per il territorio, affiancando l’espansione digitale a un potenziamento dei servizi essenziali.

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