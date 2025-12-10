Attualità

Da gennaio 72 morti e suicidi nelle carceri

Salito al 133 per cento il sovraffollamento, le associazioni chiedono misure immediate

di Giorgio Brescia - 10 Dicembre 2025

Il Memorial Stefano Cucchi, giunto alla sua undicesima edizione, flash mob in piazza Montecitorio con 74 sagome per ricordare i detenuti che dall'inizio dell'anno si sono tolti la vita in carcere

Oggi nella piazza di Montecitorio 72 sagome per ricordare ognuno dei detenuti morti e i suicidi nelle carceri italiane dall’inizio dell’anno. L’iniziativa, nell’ambito dell’undicesima edizione del Memorial Stefano Cucchi.

Ilaria Cucchi e le associazioni denunciano un’emergenza nazionale. Il sovraffollamento supera il 133 percento e aumenta il rischio di suicidio. Dalla manifestazione, la richiesta di riforme rapide e misure alternative alla detenzione.

72 sagome in piazza per non dimenticare il degrado delle carceri

Piazza Montecitorio ospita oggi 72 sagome bianche che rappresentano i detenuti morti o suicidi durante il 2025 nelle carceri. Ilaria Cucchi guida il presidio e afferma che le sagome “raccontano il fallimento dello Stato nella tutela dei più fragili”.

Il Movimento per i Diritti dei Detenuti sostiene che “ogni morte nasce da condizioni indegne e da scelte politiche insufficienti”. Il Comitato Antigone definisce la situazione “un livello di sofferenza mai raggiunto negli ultimi anni”.

Il Memorial Stefano Cucchi, a Roma per coniugare memoria, denuncia e richiesta di giustizia.

Ilaria Cucchi al Memorial Stefano Cucchi, giunto alla sua undicesima edizione, flash mob in piazza Montecitorio con 74 sagome per ricordare i detenuti che dall'inizio dell'anno si sono tolti la vita in carcere. Dietro le sagome senza volto, uno striscione con la scritta 'Un natale di clemenza per le carceri'

I numeri drammatici: i suicidi e il sovraffollamento

Il sistema carcerario registra oltre 62mila persone recluse. I posti disponibili, invece, circa 51mila. Per il Garante nazionale Mauro Palma, “le celle ospitano persone oltre ogni limite umano”.

Antigone conferma un tasso di sovraffollamento oltre il 133 percento e descrive un sistema “spezzato da carenze sanitarie e personale ridotto”.

Gli operatori del Sippe spiegano che la pressione psicologica cresce e che “gli agenti non riescono a seguire chi mostra segnali di crisi”.

Il Forum per la Salute in Carcere denuncia una grave mancanza di psicologi e medici.

La media dei suicidi rimane alta e supera spesso i 70 casi annuali. Il picco più recente raggiunge 84 suicidi nel 2022. Il 2024 ha registrato oltre 80 suicidi.

Un tasso che risulta molto superiore a quello della popolazione generale.

Denunce e richieste

Ilaria Cucchi definisce queste morti “morti di Stato” e chiede una riforma che protegga i più vulnerabili. Il Garante regionale del Lazio Stefano Anastasia invita il governo a “ridurre la popolazione detenuta con misure alternative”.

Antigone propone la depenalizzazione per i reati minori e nuovi percorsi di reinserimento sociale.

Il Coordinamento Garanti dei Detenuti chiede investimenti in cura mentale, formazione e supporto territoriale.

Il Sappe avverte che il personale non riesce a fronteggiare l’aumento delle emergenze psicologiche.

Quando la detenzione diventa condanna definitiva

Le testimonianze raccolte dalle associazioni mostrano celle sovraffollate e condizioni estreme. Il caldo, la mancanza di spazi e l’assenza di attività aggravano il disagio mentale.

Gli psicologi penitenziari segnalano un aumento costante di depressione e autolesionismi. Il Forum per il Reinserimento Sociale chiede un modello che “offra opportunità e non ulteriore distruzione emotiva”. Gli operatori descrivono casi di detenuti che chiedono aiuto senza ricevere interventi adeguati.

La Giornata dei Diritti Umani: la memoria diventa denuncia

La Giornata dei Diritti Umani assume oggi un significato particolare davanti alle 72 sagome. Ilaria Cucchi ribadisce che “la dignità non si sospende con una condanna”.

