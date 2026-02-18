Italpress Notizie Motori

Dacia rinnova la gamma. Hybrid 155, Gpl automatico e nuovo motore Hybrid-G 150

di Italpress - 18 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Dacia amplia la sua offerta con aggiornamenti tecnologici e nuovi motori, puntando su efficienza, comfort e guida elettrificata. La novità principale è l’Hybrid 155, che combina un motore benzina 1,8 litri da 109 CV con due motori elettrici (50 CV e starter/generatore ad alta tensione), batteria da 1,4 kWh e cambio automatico elettrificato.

Questo sistema senza frizione permette una guida fluida e fino all’80% in modalità 100% elettrica in città, con emissioni ridotte del 10% rispetto alla precedente Hybrid 140. Per la prima volta, la gamma Sandero, Sandero Stepway e Jogger abbina il GPL al cambio automatico a doppia frizione da 6 rapporti, con potenza aumentata a 120 CV.

I nuovi serbatoi più grandi consentono un’autonomia fino al 20% maggiore in modalità GPL, con un’autonomia totale che arriva fino a 1.590 km. Il design è stato aggiornato con fari a LED a “T” rovesciata, nuovi fari posteriori pixel e protezioni in Starkle®, materiale resistente e con il 20% di plastica riciclata. Nuovi equipaggiamenti, come fari automatici, Multi-View Camera, retrovisori elettrici e sistema multimediale da 10″ con display digitale da 7″, aumentano comfort e sicurezza, in linea con le ultime normative europee.

Dacia introduce anche il nuovo Hybrid-G 150 4×4 su Duster e Bigster, un motore mild-hybrid 48V anteriore abbinato a un elettrico posteriore da 31 CV, per un totale di 154 CV e 230 Nm. Questo sistema 4×4 bi-fuel GPL è unico sul mercato, con autonomia fino a 1.500 km e riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2. Il cambio a doppia frizione con levette al volante, insieme ai due rapporti per il motore elettrico posteriore, garantisce coppia elevata a bassi regimi, massima efficienza e facilità fuoristrada.La Dacia Spring migliora la piattaforma e monta una nuova batteria Litio-Ferro-Fosfato da 24,3 kWh, aumentando rigidità, distribuzione del peso, autonomia e comfort.

Nuovi motori da 70 e 100 CV offrono più potenza e coppia, mentre l’aerodinamica ottimizzata riduce i consumi fino al 9%, mantenendo 225 km di autonomia in ciclo misto WLTP. Infine, nuovi accessori come la tenda parasole InNature e i punti di fissaggio YouClip rendono più pratici gli spostamenti all’aria aperta e il trasporto di oggetti, completando l’offerta Dacia tra innovazione, sostenibilità e praticità quotidiana.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).