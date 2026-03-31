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Decreto bollette, via libera della Camera con 157 sì: il testo passa al Senato

di Italpress - 31 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – L‘aula della Camera ha approvato il dl Bollette con 157 voti favorevoli. Il testo passa all’esame al Senato

In precedenza l’Aula della Camera, con 203 voti a favore, 117 contrari e 3 astenuti aveva dato il via libera alla fiducia posta dal Governo sul decreto recante misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).