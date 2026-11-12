Cronaca

Nuovi allarme bomba a scuola, Andropov alza il tiro: “Meloni si dimetta” (FOTO)

Evacuazioni in corso, allerta in tutta Italia dal Veneto alla Sicilia. Il Ministero all'Istruzione: "No evacuazioni solo per una mail"

di Paolo Diacono - 12 Novembre 2026

Nuovi allarme bomba a scuola: oggi, alle 9.39, un’altra raffica di mail ha raggiunto le caselle degli istituti italiani. La firma sarebbe ancora una volta la stessa, quella del sedicente Mikhail Andropov. Di nuovo, nel mirino, le istituzioni scolastiche dell’intero Paese. Dal Veneto fino alla Sicilia. In alcune zone sono già partite le evacuazioni delle classi. Sulla stessa identica falsariga di ciò che è accaduto ieri e che ha portato a contare, alla fine della giornata, fino a 6mila istituti presi di mira dagli hacker e costretti a smobilitare.

Nuovi allarme bomba a scuola

Le segnalazioni dei nuovi allarme bomba a scuola si rincorrono in tutta Italia. Da Vicenza fino al Molise. Anche in Sicilia sono state segnalate minacce ed è stato evacuato un liceo classico a Palermo mentre in Liguria, e in particolare nella zona del Tigullio, sarebbero giunte mail di minaccia dirette ai dirigenti scolastici. Le mail anonime avrebbero raggiunto, di nuovo, pure gli istituti piemontesi e in particolare quelli di Torino. Le forze dell’ordine non stanno lesinando sforzi e in diversi edifici sono già partiti i controlli nelle classi mentre non tutti i presidi hanno disposto l’evacuazione, in ossequio anche all’autonomia scolastica. E, soprattutto, in attesa del nuovo protocollo comune di gestione degli allarmi.

Allarme nuovo, rivendicazione vecchia

C’è sempre la firma del (sedicente) Mikhail Andropov dietro i nuovi allarme bomba a scuola. La lettera, se possibile, è ancora più incredibile di quella spedita ieri. “Vi informo che oggi, 12 novembre, l’edificio è stato minato e in questo preciso momento la vostra vita è in pericolo. L’ordigno esplosivo è stato realizzato con cura e contiene una miscela di nitrato di ammonio e nitrometano (Annm). All’interno del corpo dell’ordigno sono presenti numerosi frammenti metallici che, dopo la detonazione, mutileranno i sopravvissuti”. Ma non è tutto. “dell’ordigno sono presenti numerosi frammenti metallici che, dopo la detonazione, mutileranno i sopravvissuti. Per impedire che l’ordigno venga individuato dai cani da fiuto, è stato inserito in sacchetti sottovuoto, il che esclude la possibilità di rintracciarlo. Inoltre, proprio in questo momento è stato piazzato un ordigno esplosivo a Palazzo Chigi, in Piazza Colonna, 370”.

Pure la Meloni minacciata (ancora)

Anche Giorgia Meloni sarebbe stata, dunque, minacciata dal signor Andropov. “Siamo consapevoli che molto probabilmente lo considererete uno scherzo, ed è proprio per questo che in questo preciso istante abbiamo fatto esplodere un ordigno in una delle scuole della città, causando la morte di alcune persone”. E la richiesta: “Chiediamo le dimissioni immediate dell’attuale primo ministro Giorgia Meloni. Vi concediamo un po’ di tempo per prendere una decisione. In caso di mancato rispetto o di ignoranza delle nostre richieste, ve ne pentirete amaramente. Se non adotterete misure adeguate, ci saranno centinaia di vittime. Il conto alla rovescia è iniziato. Con disprezzo, Mikhail Andropov”.

“Niente evacuazione per una mail”

Il Ministero dell’Istruzione ha fatto sapere che le evacuazioni dovranno essere decise dai Prefetti. In ossequio al nuovo protocollo comune per la gestione delle emergenze. Non ci potranno essere dunque operazioni di evacuazione “in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di email massive che facciano ritenere sussistente un pericolo”. Il Mim ha fatto inoltre sapere che ogni decisione in merito spetta ai Prefetti. “Le scuole, qualora ne ravvisino i presupposti, possono fornire al prefetto territorialmente competente ogni elemento e informazione utile per le necessarie valutazioni”.

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