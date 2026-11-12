Cultura & Spettacolo

Roma ha acceso “Voci tra le onde”

di Andrea Iannuzzi - 12 Novembre 2026

Roma è tornata protagonista del mondo del doppiaggio con “Voci tra le Onde”, la manifestazione ideata da Vix Vocal e Accademia De Angelis che il 5 e il 6 novembre ha vissuto a Palazzo Braschi una due giorni dedicate all’arte della voce, al cinema, alla cultura e alle trasformazioni del linguaggio audiovisivo.

Un appuntamento, giunto alla sesta edizione, organizzato da Eleonora De Angelis – direttrice di doppiaggio, dialoghista, e doppiatrice, tra le altre, di Jennifer Aniston, Cameron Diaz, Juliette Lewis, Halle Berry, Sarah Michelle Gellar, Angelina Jolie, Eva Mendez, Charlize Theron, Téa Leoni – insieme a Massimiliano Torsani – suo marito e co-creatore con lei dell’app Vix Vocal che celebra i 10 anni – che ha riunito doppiatori, direttori di doppiaggio, professionisti, autori e pubblico, offrendo un’occasione di incontro su un mestiere che rappresenta una parte fondamentale della storia culturale e cinematografica italiana.

La manifestazione ha proposto workshop gratuiti, interviste, dibattiti, una mostra fotografica interattiva e momenti di spettacolo, che avevano l’obiettivo di raccontare il doppiaggio come autentica forma di interpretazione artistica. “Voci tra le Onde” ha valorizzato l’eccellenza del doppiaggio italiano, creando occasioni di incontro tra professionisti, appassionati e nuove generazioni. Ha raccontato un mestiere che unisce recitazione, arte e cultura. In questo percorso si è inserito Vix Vocal e l’Accademia De Angelis, scuola professionale dedicata alla formazione nelle arti della voce e del doppiaggio.

PER TUTTE LE NEWS DI CULTURA & SPETTACOLO