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Carlos Babington, l’eredità di una leggenda

Nel 1973, alla guida del memorabile Huracán di César Luis Menotti, il numero dieci divenne l'architetto di una delle squadre più affascinanti del calcio argentino

di Giorgio Brescia - 12 Novembre 2026

Ci sono mancini che toccano il pallone come se componessero una poesia e poi c’era Carlos Alberto Babington. Per tutti, semplicemente “El Inglés”. Quel soprannome raccontava le radici britanniche del nonno ma nei quartieri di Buenos Aires la sua eleganza era pura aristocrazia. Cresciuto a Parque Patricios, Babington non correva mai a vuoto: la palla viaggiava per lui, guidata da un sinistro geometrico e vellutato capace di disegnare traiettorie impossibili.

Addio a Babington

Nel 1973, alla guida del memorabile Huracán di César Luis Menotti, il numero dieci divenne l’architetto di una delle squadre più affascinanti del calcio argentino. Accanto a talenti sregolati come René Houseman e Miguel Ángel Brindisi, trasformò il campo in un teatro. E conquistò un Torneo Metropolitano leggendario a suon di gol, assist e geometrie siderali.

Quel gioco – tutto possesso di palla e insieme libertà – avrebbe poi gettato le basi per la nazionale campione del mondo nel 1978.

Campioni del mondo

Dopo l’avventura in Germania al Wattenscheid e la partecipazione al Mondiale del 1974, il suo destino rimase legato alla maglia del Globo.

Tornò prima come allenatore, regalando due promozioni in massima serie, e più tardi come presidente. Ma la dirigenza si rivelò una trappola. Tensioni e polemiche lo allontanarono dal suo stadio, incrinando un grande amore.

Oggi che Babington è scomparso a settantasette anni, il ricordo sportivo cancella le ombre e restituisce la pura leggenda.

Un regista raffinato che accarezzava il pallone con naturale maestria. Il calcio argentino e globale saluta un protagonista unico. Intere generazioni affascinate dalla forza del suo talento. Un pezzo importante della storia e del mito del gioco del calcio.