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“Di notte scrivo a Pedro Sanchez”: l’ultima trovata di Valeria Marini

La "rivelazione", non in un post privato ma nel corso di un programma della Tv di Stato...

di Angelo Vitale - 3 Aprile 2026

“Di notte scrivo a Pedro Sanchez”: un’altra confessione in prima serata per Valeria Marini, protagonista di un momento di spettacolo e gossip rilasciato a Storie al bivio, il talk di Monica Setta su Rai 2. Nel corso dell’intervista, la showgirl ha raccontato di aver “scritto di notte” al presidente spagnolo Pedro Sanchez, parlando di temi internazionali come Donald Trump e il conflitto in Iran.

“Di notte scrivo a Pedro Sanchez”

Secondo la versione fornita da Marini, l’iniziativa non è nata da un fatto formale ma da un “gesto spontaneo” via social, motivato dalla stima personale verso Sánchez e dal suo ruolo politico. Nelle stesse dichiarazioni, la showgirl ha definito il premier spagnolo “il mio uomo ideale” per coraggio e capacità di leadership, e ha ammesso di averlo contattato per esprimere opinioni su temi geopolitici.

E la Tv di Stato diffonde la “rivelazione”…

Il racconto è inserito in un contesto di chiacchierata più ampio, che comprende anche aneddoti personali di Marini, tra flirt e ricordi di amicizie con personaggi dello spettacolo e dell’imprenditoria. L’intervista andrà in onda nella puntata di Storie al bivio prevista per sabato su Rai 2, confermando il ritorno della showgirl nel dietro le quinte televisivo.

È importante notare – ce n’era bisogno? – che al momento non esistono conferme ufficiali né riscontri da parte di Pedro Sanchez o del suo staff sull’avvenuto scambio di messaggi con Valeria Marini. E nemmeno il web rimanda l’eco di un qualche casuale incontro tra i due. La dichiarazione resta quindi un elemento di gossip televisivo legato alla personalità di Marini. La showgirl è nota da anni nel mondo dell’intrattenimento italiano, con una carriera iniziata nei primi anni ’90 e caratterizzata da partecipazioni televisive, conduzione e reality show.

Una “personalità” che ha trovato in Casa Rai spazio per questa “inverosimile” rivelazione, senza un contraltare.