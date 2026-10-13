Economia

Stellantis non chiude gli stabilimenti in Europa

L'analisi del Ceo Antonio Filosa: "Con la Ue accordo al 90%"

di Giovanni Vasso - 13 Ottobre 2026

Stellantis non chiuderà nessuno stabilimento in Europa, lo ha ribadito il Ceo Antonio Filosa durante l’intervento al Salone dell’Auto di Parigi. Le parole dell’amministratore delegato sono chiare, non nascondono i problemi ma puntano a trovare soluzioni: “Abbiamo un eccesso di capacità produttiva, soprattutto in Europa, ma non solo. Non vogliamo chiudere stabilimenti”. Che fare? Innanzitutto evitare i doppioni: “Non vogliamo avere nei nostri stabilimenti prodotti che competano con gli altri marchi di Stellantis”. Poi la condivisione della capacità produttiva coi partner cinesi di Leapmotor e Dongfeng: “La soluzione che abbiamo scelto si basa sulla condivisione della capacità produttiva”.

Stellantis non chiude stabilimenti in Europa

Filosa ha poi spiegato che, anzi, serviranno nuovi investimenti in Europa per Stellantis: “Abbiamo già delle gigafactory di batterie in Europa con due partner, ma ne serviranno altre. Abbiamo bisogno di tempo per realizzare gli investimenti”. Ecco, questo è un tema dolente. Soprattutto a Termoli. Lì doveva sorgere una delle gigafactory italiane. Al momento, però, sembra tutto bloccato e il progetto appare rientrato. C’è poi tutto il filone che, a proposito di Europa, riguarda i rapporti tra l’azienda e Bruxelles. C’è tanto da fare. E Filosa non lo nasconde.

“Auto e Ue d’accordo al 90%”

Filosa ha spiegato che, in merito alle normative e alla revisione degli obiettivi su CO2 e Made in Europe, c’è una forte base di incontro. Ma serve un accordo e bisogna andare veloci. “Siamo tutti d’accordo sul 90% delle questioni. Soprattutto, siamo d’accordo sull’urgenza di approvare queste normative molto presto”. E ancora: “Ora non si tratta più di discutere i dettagli, ma di trovare i compromessi necessari per approvare la regolamentazione. Il tempo è essenziale. Qualche compromesso sarà necessario. Io perderò qualcosa, qualcun altro perderà qualcosa, ma alla fine otterremo tutti quello di cui abbiamo bisogno”.

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