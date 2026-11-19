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Disabilità e mobilità, l’impegno di Fs

Appuntamento il 3 dicembre a Villa Patrizi, intanto Ferrovie presenta tutte le iniziative per garantire parità di accesso ai servizi

di Cristiana Flaminio - 19 Novembre 2026

Rendere la mobilità sempre più accessibile, autonoma e inclusiva, rafforzando il confronto con le persone con disabilità e con le Associazioni che le rappresentano. È il tema al centro dell’incontro “Verso la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità”. Promosso dal Gruppo FS all’Auditorium di Villa Patrizi, a Roma, in vista della ricorrenza del prossimo 3 dicembre.

Disabilità e mobilità, l’impegno di Fs

All’appuntamento hanno partecipato il Capo di Gabinetto del Ministero per le disabilità Antonio Caponetto, l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità con il Presidente Maurizio Borgo. Insieme a loro. il componente Antonio Pelagatti, le Federazioni FISH e FAND, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Gianpiero Strisciuglio, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana Aldo Isi e il Direttore Generale di Trenitalia Simone Gorini.

Un impegno a 360 gradi

Al centro del confronto il principio della mobilità come diritto abilitante. Un diritto che è essenziale per consentire a ogni persona di studiare, lavorare, accedere ai servizi e partecipare pienamente alla vita sociale e culturale. Il Gruppo FS, come si legge in una nota, “considera l’accessibilità una componente essenziale della qualità dei servizi e riguarda l’intera esperienza di viaggio”. Un impegno che parte dalle stazioni e continua ai treni. Dall’assistenza alle informazioni, fino alle competenze delle persone che ogni giorno entrano in contatto con i viaggiatori. Per questo è stato reso operativo un Tavolo infragruppo con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra le diverse società e sviluppare soluzioni condivise. Tra le attività previste, la realizzazione di un’unica piattaforma per la gestione del rapporto con il cliente, con l’obiettivo di offrire un’esperienza sempre più semplice, integrata e continua lungo tutte le fasi del viaggio.

Le infrastrutture e i bisogni

Sul fronte delle infrastrutture, prosegue invece il programma di RFI. Per rendere progressivamente più accessibili le stazioni attraverso ascensori, percorsi privi di barriere, sistemi di orientamento tattile, adeguamento dei marciapiedi e miglioramento dei collegamenti di interscambio. Nel 2026 si è inoltre concluso un investimento finanziato con risorse Pnrr che ha migliorato l’accessibilità per le persone a mobilità ridotta in 78 stazioni. A questo si affiancano i servizi dedicati ai viaggiatori. Il network delle Sale Blu interessa oggi quasi 400 stazioni. Le prestazioni di assistenza sono cresciute negli anni da circa 160 mila a oltre 480 mila l’anno.

L’attenzione all’accessibilità riguarda anche il rinnovo della flotta. Dai nuovi treni del Regionale, dotati di postazioni dedicate alle persone con disabilità, ai Frecciarossa di nuova generazione, sui quali sono state introdotte soluzioni come pittogrammi tattili e numerazione Braille.

Lingua dei segni e neurodivergenze

Sul fronte dei servizi, Trenitalia prosegue il percorso per rendere l’esperienza di viaggio sempre più accessibile e autonoma, intervenendo sul rinnovo delle flotte, sull’assistenza e sull’accessibilità delle informazioni, anche attraverso il ricorso a tecnologia e innovazione. Tra le iniziative più innovative il servizio gratuito di video-interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (LIS). Oggi disponibile in 20 stazioni presso i desk dedicati, le biglietterie e FrecciaLounge. La sperimentazione, sviluppata insieme all’Ente Nazionale Sordi, di un sistema multimediale basato sull’intelligenza artificiale che consente alle persone sorde di accedere in autonomia alle informazioni di viaggio in LIS e International Sign.

L’impegno del Gruppo FS riguarda inoltre la formazione e l’inclusione lavorativa. Il progetto Disability Management prevede percorsi dedicati, in particolare per le persone che operano quotidianamente a contatto con viaggiatori e clienti. Mentre Ability Garden promuove l’employability delle persone con disabilità cognitive e neurodivergenze attraverso formazione e training on the job.

Tutte le attività si avvalgono del confronto costante con le Associazioni, elemento fondamentale per sviluppare e progettare soluzioni sempre più rispondenti alle esigenze delle persone con disabilità. È il principio alla base di Ready To Ride. Il progetto sviluppato da FS, RFI e Trenitalia insieme ad ANGSA, ANFFAS e ANMIC per favorire la familiarizzazione delle persone nello spettro autistico con l’ambiente ferroviario e accrescerne progressivamente l’autonomia durante il viaggio.

L’impegno a Villa Patrizi

L’incontro di Villa Patrizi ha rappresentato così non soltanto un appuntamento in vista del 3 dicembre. Ma un momento di ascolto e confronto per proseguire un percorso condiviso. L’obiettivo è rendere l’accessibilità un criterio strutturale nella progettazione delle infrastrutture e dei servizi di mobilità. Contribuendo a costruire un sistema nel quale ogni persona possa viaggiare con la maggiore autonomia possibile, in sicurezza e con dignità.

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