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“Fico 45”: perché questa maglia per la figlia di Mario Balotelli?

Scoop da spogliatoio e colpi di scena in una "casa" per anni teatro di scandali e indiscrezioni

di Daniel Walker - 19 Novembre 2026

La giovanissima Pia Fico Balotelli, figlia di Raffaella Fico e Mario Balotelli ha 14 anni. Il calciatore la riconobbe nel 2014 dopo il test del Dna. Oggi, Pia alle cronache per il suo esordio ufficiale nel mondo dello sport. Lasciata alle spalle la parentesi con il karate, è scesa in campo a Napoli come schiacciatrice nell’Under 15 del Volley World Blu.

“Fico 45”: chi è?

A catturare l’attenzione, la sua divisa personalizzata. Sulla schiena svettano il cognome di mamma Raffaella e lo storico numero 45 di papà “SuperMario”. Sui social, la mamma non ha trattenuto l’entusiasmo, incoronando la figlia come la sua “pantera”.

Quali sorprese in casa Balotelli – Fico?

Ma le sorprese di questa famosa famiglia non finiscono qui. Ospite a La volta buona con Caterina Balivo, Raffaella Fico ha regalato retroscena piccanti sul suo passato.

Per tanto tempo, giornate burrascose, segnate da tradimenti scoperti sul cellulare dell’ex bomber e due proposte di nozze poi sfumate. Ora, però, tra i due ex regna un’inaspettata serenità.

Oggi si definiscono persino “come fratello e sorella” e si ritrovano uniti per festeggiare ogni traguardo della loro Pia. “Fico 45”, il simbolo di un’unità d’intenti espressamente allestita a favore di telecamere e fotografi.

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