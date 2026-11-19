Politica

Decreto Scuola, via libera del Senato: libri di testo digitali a metà prezzo dal 2027, nonostante la contrarietà di Fi

Il provvedimento passa adesso alla Camera. Dal prossimo anno scolastico gli editori dovranno offrire ebook scolastici e universitari con uno sconto di almeno il 50%. Divisioni nella maggioranza, gli azzurri contro la norma

di Lino Sasso - 19 Novembre 2026

Il Decreto Scuola incassa il via libera del Senato con 80 voti favorevoli, 46 contrari e un astenuto. Passa quindi adesso all’esame della Camera per la conversione definitiva in legge. Tra le novità più significative del provvedimento spicca una misura destinata a incidere direttamente sulle spese delle famiglie: libri di testo digitali a metà prezzo rispetto alle edizioni cartacee, a partire dall’anno scolastico e accademico 2027/2028.

La disposizione, introdotta attraverso un emendamento delle senatrici di Fratelli d’Italia Carmela Bucalo e Anna Maria Fallucchi, punta a contrastare il caro libri e a favorire la diffusione degli strumenti digitali nell’istruzione scolastica e universitaria.

Il provvedimento stabilisce inoltre alcune condizioni per l’utilizzo degli ebook. I libri digitali potranno essere scaricati su un massimo di tre dispositivi, mentre sarà consentita la stampa per uso personale fino al 15% delle pagine complessive.

Prevista anche una norma per garantire il rispetto delle nuove regole: i libri di testo che non risulteranno conformi non potranno essere oggetto di nuova adozione nelle scuole.

Le divisioni nella maggioranza

L’approvazione dell’emendamento sui libri digitali ha fatto emergere divisioni anche all’interno della maggioranza di centrodestra.

La proposta di Fratelli d’Italia è passata nonostante le contestazioni avanzate dalla filiera editoriale e il parere contrario della Commissione Bilancio, dovuto alla contrarietà di Forza Italia che ha fatto mancare il proprio supporto alla maggioranza.

Il confronto parlamentare ha dunque evidenziato posizioni differenti sull’introduzione di un obbligo che potrebbe modificare il mercato dell’editoria scolastica, imponendo agli editori nuove condizioni economiche per la commercializzazione dei manuali digitali.

Soddisfazione per l’approvazione della misura è stata invece espressa dall’esponente di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi, firmataria dell’emendamento insieme alla collega Carmela Bucalo.

“Le famiglie avranno la possibilità di scegliere i libri di testo in formato digitale a metà prezzo rispetto a quello cartaceo”, ha dichiarato la senatrice, sottolineando come la novità rappresenti “una risposta concreta al caro libri”.