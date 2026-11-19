Cronaca

Allarme Poste Italiane, furto di dati personali dei clienti

Sicurezza informatica, violati gli archivi dei servizi PosteCert e PosteID, esposti contratti e recapiti privati di migliaia di utenti

di Marzio Amoroso - 19 Novembre 2026

Una nuova violazione informatica scuote il mondo dei servizi digitali nel nostro Paese. Poste Italiane ha subito un furto dati che ha portato alla pubblicazione online di informazioni riservate appartenenti a diversi utenti. La vicenda è emersa tra il 17 e il 19 novembre 2026 su un noto forum underground. Un utente identificato con lo pseudonimo flex22 ha diffuso un archivio digitale del peso complessivo di circa un gigabyte. L’azienda ha confermato ufficialmente l’accaduto, cercando subito di rassicurare la propria clientela sull’effettiva portata del problema. Secondo quanto comunicato dal gruppo, la fuga di notizie riguarda soltanto un numero molto contenuto di persone.

Quali informazioni sono finite nella rete dei pirati informatici

Le verifiche tecniche eseguite sul pacchetto di file pubblicato online permettono di ricostruire con precisione il perimetro della violazione. Il materiale sottratto risulta collegato agli archivi dei servizi PosteCert e PosteID, con particolare riferimento al sistema di firma digitale remota. All’interno dell’archivio figurano esattamente 2.158 contratti sottoscritti dai clienti per attivare la firma digitale. Questi documenti contengono nomi, cognomi, indirizzi di residenza, recapiti telefonici personali e indirizzi di posta elettronica. Nel materiale esposto compaiono anche 1.561 anagrafiche complete e diverse liste di nominativi legati alle procedure di registrazione. L’azienda ha comunque escluso categoricamente la compromissione di password di accesso o credenziali di pagamento.

Nessuna confusione con il caso francese

Nelle ultime ore molti utenti hanno sovrapposto questa notizia a un altro grave incidente informatico avvenuto oltralpe. Anche il gruppo postale francese La Poste ha infatti confermato una massiccia sottrazione di dati personali. L’attacco in Francia risale allo scorso settembre e ha colpito la piattaforma Maileva, esponendo i dati di circa 22 milioni di cittadini. I due episodi restano però completamente distinti tra loro, sia per origine tecnica sia per dimensioni. Il caso italiano riguarda infatti una frazione minima rispetto alla platea complessiva dei correntisti e degli utenti registrati.

Come difendersi dal rischio di truffe mirate

Nonostante l’assenza di codici bancari nel materiale rubato, il pericolo per i cittadini resta concreto. La disponibilità simultanea di indirizzo di casa, telefono ed e-mail facilita enormemente il lavoro dei truffatori informatici. I criminali possono infatti confezionare messaggi ingannevoli estremamente credibili, sfruttando il nome dell’azienda per estorcere denaro o credenziali. Per proteggersi diventa fondamentale non cliccare mai sui collegamenti contenuti all’interno di messaggi SMS o e-mail sospette. Ogni operazione di verifica deve avvenire esclusivamente attraverso le applicazioni ufficiali oppure digitando direttamente l’indirizzo web nel browser. Conviene inoltre attivare sempre l’autenticazione a due fattori e controllare con regolarità i movimenti dei propri conti. In caso di anomalie o tentativi di frode resta indispensabile rivolgersi tempestivamente alla Polizia Postale.

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