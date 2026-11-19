Torino

Occupazioni universitarie a Torino: danni per oltre 300mila euro

di Redazione - 19 Novembre 2026

Avevano detto di aver lasciato i locali universitari meglio di come li avevano trovati, facendo addirittura le pulizie. Ma gli studenti occupanti hanno lasciato il conto da pagare. Secondo una prima ricognizione effettuata dall’Ateneo, ammontano a oltre 310mila euro i danni e le spese necessarie per riportare alla normalità gli spazi del Campus Luigi Einaudi e di Palazzo Nuovo.

Al Campus Einaudi, occupato per circa due settimane, la stima dei danni raggiunge i 154.300 euro. La parte più consistente riguarda gli interventi sulle strutture, ai quali si aggiungono i costi per le apparecchiature informatiche, la sistemazione degli ambienti e la scomparsa di materiali utilizzati in un laboratorio fotografico legato a un progetto europeo di ricerca.

Stessa cifra, all’incirca, per Palazzo Nuovo, dove l’occupazione è durata una settimana, la spesa prevista è ancora più elevata: circa 156mila euro, tra riparazioni, attrezzature danneggiate o mancanti e operazioni straordinarie di pulizia.

Ma il salato bilancio economico potrebbe aumentare, poiché gli accertamenti non sono ancora conclusi. Le somme necessarie ai ripristini rappresentano inoltre un aggravio per le finanze universitarie, con risorse che dovranno essere destinate a interventi non programmati.

Non sono mancati i problemi per l’attività didattica, con lezioni trasferite temporaneamente online o in altre strutture. A Palazzo Nuovo la didattica a distanza è prevista almeno fino al 21 novembre, mentre proseguono le verifiche per consentire il pieno utilizzo degli spazi.

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