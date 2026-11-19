Cronaca

Garlasco, Lovati dai pm di Pavia. Il legale Fabrizio Gallo: “Potremmo sganciare una bomba”

L’ex avvocato di Andrea Sempio ascoltato come testimone dalla Procura di Pavia nell’inchiesta sui presunti pagamenti del 2017. "Chiesi 15mila euro in contanti, ma escludo irregolarità". Il suo difensore annuncia possibili rivelazioni

di Lino Sasso - 19 Novembre 2026

Nuovo capitolo nel caso Garlasco, con l’arrivo dell’avvocato Massimo Lovati in Procura a Pavia per essere ascoltato come testimone nell’inchiesta sui presunti pagamenti effettuati dalla famiglia di Andrea Sempio nel 2017. Al centro degli accertamenti della Procura c’è l’ipotesi che alcune somme di denaro siano state versate per favorire l’archiviazione della posizione di Sempio, all’epoca indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

L’ex difensore di Sempio, intercettato dai cronisti all’ingresso del tribunale, ha fornito alcune precisazioni sulla gestione dei compensi professionali, respingendo qualsiasi sospetto di irregolarità. L’audizione segue di un giorno quella dell’altro legale di Andrea Sempio ai tempi dell’indagine, l’avvocato Simone Grassi, e dell’ex carabiniere Giuseppe Spoto, all’epoca in forza alla Polizia giudiziaria.

Lovati e la questione dei 50mila euro

Prima di entrare negli uffici giudiziari, Massimo Lovati ha ricostruito le circostanze nelle quali venne indicata alla famiglia Sempio una somma complessiva di circa 50mila euro per affrontare le spese legali. “Ero stato io a indicare una cifra indicativa di 50mila euro, per le spese che si sarebbero dovute sostenere sino ad un’eventuale udienza preliminare”, ha spiegato l’avvocato.

Lovati ha poi affrontato la questione dei 15mila euro ricevuti in contanti. Modalità di pagamento che avrebbe chiesto personalmente. “I miei 15mila euro in contanti, perché così avevo chiesto che fosse il pagamento, ero andato a ritirarli dall’avvocato Soldani: era lui che aveva ricevuto l’incarico”, ha dichiarato. Alla domanda dei giornalisti sulla possibilità che dietro quei trasferimenti di denaro si nascondessero operazioni irregolari, la risposta è stata netta: “Lo escludo”.

Le possibili rivelazioni sulle vecchie indagini

L’attenzione degli investigatori è concentrata sulla ricostruzione dei movimenti di denaro e sulla loro effettiva destinazione. L’obiettivo è chiarire se i pagamenti effettuati nel 2017 fossero esclusivamente riconducibili alle spese sostenute per la difesa di Andrea Sempio oppure ad altro. La procura starebbe infatti indagando per il reato di induzione indebita.

Ma l’audizione di Lovati potrebbe riservare anche altri sviluppi. Interrogato sulla possibilità di fornire nuove informazioni riguardanti direttamente l’omicidio di Chiara Poggi, l’ex avvocato di Sempio non ha escluso questa eventualità. “Se i magistrati me lo chiederanno, risponderò”, ha affermato. Resta dunque aperta la possibilità che il confronto con gli inquirenti possa estendersi anche ad aspetti diversi da quelli strettamente economici.

L’avvocato Gallo e la possibile “bomba”

A rendere ancora più alta l’attenzione è una dichiarazione dell’avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Lovati. “È possibile che sganceremo una bomba che non riguarda la corruzione”, ha detto conversando con i cronisti. Parole che alimentano le aspettative su eventuali rivelazioni. Senza tuttavia chiarire quale possa essere il loro contenuto e quali aspetti del delitto o delle indagini potrebbero riguardare.

Il caso del delitto di Garlasco vive, dunque, un’altra giornata potenzialmente significativa. Al centro non ci sono soltanto i 50mila euro indicati per le spese legali e i 15mila euro ricevuti in contanti dall’ex difensore di Sempio, ma anche l’interrogativo sulle possibili rivelazioni annunciate poco prima dell’audizione.

Leggi tutte le notizie sul caso di Garlasco