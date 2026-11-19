Economia

Forze dell’ordine, il rinvio al 2027 e il nodo sulle pensioni sollevato dal Siap

La richiesta di Tiani: "Così lo spostamento del riferimento per la perequazione più danneggiare chi ha già lasciato il servizio"

di Cristiana Flaminio - 19 Novembre 2026

Forze dell’ordine, il rinvio al 2027 rischia di penalizzare chi è uscito dal servizio nel 2022: l’analisi arriva dal Siap sul focus, centrale relativamente alle pensioni, legato alla perequazione. È il segretario generale del Sindacato italiano Appartenenti alla Polizia, Giuseppe Tiani, a far notare le possibili incongruenze. “Apprezziamo il lavoro del Governo sulla previdenza dedicata. Riconoscere la specificità del servizio anche nel calcolo della pensione è una richiesta che il Siap sostiene da anni”. A fronte di questa premessa, Tiani spiega: “Riteniamo non condivisibile la scelta di spostare dal 2022 al 2027 il riferimento per l’avvio delle misure di perequazione e di riservare i coefficienti di trasformazione più favorevoli a chi cesserà dal servizio dal 1° gennaio 2027”.

Pensioni e forze dell’ordine, il nodo

Tiani ha spiegato il nodo sulle pensioni per i poliziotti e le forze dell’ordine. “Tra i colleghi assunti a partire dal 1985, il rinvio penalizza tutti coloro che, pur rientrando nelle condizioni previste dall’emendamento, hanno lasciato o lasceranno il servizio tra il 2022 e il 2026”. La richiesta del Siap, dunque, è conseguenziale. “Chiediamo al Governo e al Parlamento di correggere il testo e di riconoscere il beneficio anche a questi colleghi”.

Una misura tampone?

Tiani è netto. “Così formulata, la proposta resta una misura tampone. Il correttivo attenua gli effetti dei coefficienti legati a un’età di uscita più bassa, ma lascia irrisolto il problema di fondo”. Quale? Eccolo: “Come garantire una pensione adeguata a chi, per la specificità del proprio servizio, conclude prima la carriera”. Non è di certo una banalità considerando le specializzazioni e i sacrifici a cui sono chiamati molti membri delle forze dell’ordine durante il servizio, perciò sulle pensioni le cose vanno fatte per il meglio. “Su questo chiediamo al Governo una risposta strutturale, anche per i colleghi più giovani e di media età – ha concluso Tiani – , la cui pensione sarà calcolata interamente con i penalizzanti sistema contributivo e per gli assunti dal 1985 con il sistema misto”.

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