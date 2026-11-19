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Bicchielli e Patriarca lasciano Forza Italia

Doppia defezione tra gli azzurri, due addii in Campania

di Pietro Pertosa - 19 Novembre 2026

Non è un giorno come un altro in casa Forza Italia, almeno per quanto attiene allo scenario campano: lasciano i deputati Pino Bicchielli e Annarita Patriarca. Il primo ha deciso di sposare il progetto della Lega, la seconda per il momento si accomoda nel Gruppo misto. In Campania, però, il peso della doppia defezione si farà sentire.

Bicchielli e Patriarca lasciano Forza Italia

Pino Bicchielli ha lasciato Forza Italia. E ha scelto di aderire alla Lega. “Ci sono momenti nella vita politica in cui è necessario avere il coraggio di scegliere. Non per convenienza, ma per convinzione. Ho deciso di lasciare Forza Italia e di aderire alla Lega, riconoscendomi nel progetto politico di Matteo Salvini, nella sua visione del Paese e nella determinazione con cui affronta le sfide che attendono l’Italia”. E ancora. “È una decisione maturata attraverso una riflessione seria e profonda. Ringrazio Forza Italia per il percorso condiviso, ma credo che la politica debba essere soprattutto visione, responsabilità e capacità di guardare avanti. Nella Lega riconosco una forza politica che difende con chiarezza le proprie idee e mette al centro questioni fondamentali: la sicurezza dei cittadini, la tutela delle famiglie, il lavoro, la riduzione della pressione fiscale, il sostegno alle imprese e la valorizzazione delle autonomie territoriali – ha aggiunto – Il Sud deve tornare protagonista delle politiche nazionali”.

“Lascio la mia casa con dolore”

Annarita Patriarca ha ufficializzato il suo addio e non senza dolore. “Oggi esco da Forza Italia. Sono parole che pesano e che pronuncio con un’amarezza profonda. questo partito è stato la mia casa: una parte importante della mia vita, delle mie convinzioni, delle battaglie nelle quali ho creduto. dentro quella storia ci sono persone, affetti, sacrifici e speranze che conserverò sempre. È proprio la forza di questo legame a rendere così dolorosa la decisione di oggi”. E dunque. “Quella casa, nel tempo, è cambiata profondamente. dopo la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi ho avvertito una distanza sempre più grande dagli ideali che ci avevano uniti e dal modo di intendere la politica che ci aveva insegnato. Ascoltare, dare fiducia alle persone, riconoscere il valore di ciascuno, trasformare i bisogni dei cittadini in un impegno concreto”.

“Non mi riconosco più in Fi”

Patriarca ha aggiunto. “Sono stati commessi molti errori. Errori politici e umani, che hanno indebolito legami, deluso energie sincere e fatto sentire sempre più lontane persone che a questa comunità avevano dato tanto”. Ma non basta. “In questo partito non mi riconosco più. e credo che chi assume la responsabilità di rappresentare i cittadini debba avere anche il coraggio di compiere scelte difficili. Per servire il territorio occorre una comunità politica capace di rappresentarne davvero i bisogni, di ascoltare le famiglie, i giovani, chi lavora e chi attraversa un momento di difficoltà. È questo il senso che ho sempre dato al mio impegno e al quale intendo restare fedele”.

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