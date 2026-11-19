Attualità

Alcaraz si ritira? Ecco cosa sta succedendo

"Allarme rosso", una risonanza, le sue parole

di Giorgio Brescia - 19 Novembre 2026

Allarme rosso alle ATP Finals di Torino: la permanenza di Carlos Alcaraz nel torneo e la sua successiva partecipazione alla Coppa Davis con la Spagna sono a forte rischio. Il numero 3 del ranking mondiale, reduce dalla vittoria contro Daniil Medvedev, ha accusato un problema al bicipite femorale della coscia sinistra durante il terzo game del secondo parziale. Ciò ha richiesto l’intervento del fisioterapista e una fasciatura che si è aggiunta a quella al ginocchio destro.

Alcaraz si ferma? Cosa sta succedendo

Il tennista ha annullato l’allenamento previsto al fan village per sottoporsi a una risonanza magnetica all’Istituto di Medicina dello Sport, a due passi dall’Inalpi Arena. Vi è stato accompagnato dal medico di fiducia Juanjo Lopez, dal fisioterapista Juanjo Moreno e dal preparatore Alberto Lledo.

Il fuoriclasse spagnolo aveva commentato così l’accaduto: “Come mi sento e cos’è successo alla coscia? Beh, la sento un po’. Non voglio mentire. Stavo giocando benissimo e all’improvviso ho avvertito un piccolo problema al bicipite femorale”.

Aveva poi rassicurato: “Sono però riuscito a giocare bene da quel momento fino alla fine della partita”. E ancora: “Ero concentrato su altre cose e cercavo di rimanere rilassato, di muovermi senza essere troppo aggressivo, diciamo così. In questo momento, mi sento bene”.

Secondo il quotidiano Marca, il giocatore intende evitare ogni rischio. Qualora dovesse maturare il ritiro, si scalda Alex De Minaur, prima riserva a Torino.

Leggi tutte le news di Sport