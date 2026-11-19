Politica

Riecco il Reddito, Conte detta l’agenda del campo largo

di Daniel Walker - 19 Novembre 2026

I leader del fronte progressista di spalle

Il contrasto alla povertà entra ufficialmente nell’agenda del campo largo all’insegna del “reddito minimo”. Secondo Stefano Patuanelli, vicepresidente 5Stelle, c’è il raggiungimento dell’intesa sul reinserimento di una misura di sostegno al reddito nel programma elettorale della coalizione.

Riecco il Reddito?

«Abbiamo già trovato l’accordo anche sul reddito di cittadinanza: sarà parte del programma di coalizione», aveva dichiarato Patuanelli. Poi spiegando che la misura, ove il centrosinistra passasse alla guida del Paese, tutelerà chi perde l’occupazione per effetto delle transizioni tecnologiche e dell’Ai. «Altrimenti l’alternativa è che vai alla Caritas. Uno Stato civile non può non occuparsi di chi finisce alla Caritas».

Tra le forze del campo largo, da tempo convergenza sull’esigenza di una rete di protezione sociale, pur con sfumature sulle modalità.

Il Partito Democratico e Italia Viva chiedono un forte legame con politiche attive e formazione. Angelo Bonelli di Avs pone la questione delle coperture finanziarie, proponendo un contributo sui grandi patrimoni.

Cosa dicono fuori del campo largo?

Carlo Calenda era stato da subito sferzante: «Eccoli qui. Ricominciano con bonus e assistenzialismo… L’agenda la fa Conte». Luigi Marattin aveva invece contestato a Patuanelli che lo strumento proposto ricalca la Naspi, che «esiste da oltre 10 anni».