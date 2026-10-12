Torino

“Giornate FAI d’Autunno”, il successo della Tesoriera

di Redazione - 12 Ottobre 2026

Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 400.000 italiani hanno risposto con grande passione e curiosità all’invito del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS a partecipare alla XV edizione delle “Giornate FAI d’Autunno” che, grazie a questo risultato, si conferma – insieme alle Giornate FAI di Primavera in programma ogni anno a marzo – il più importante evento di piazza dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

In occasione dell’iniziativa, organizzata dalle Delegazioni FAI e dai Gruppi FAI presenti in tutte le regionicon il fondamentale contributo dei giovani volontari, hanno aperto le loro porte oltre 700 luoghi d’arte, storia e natura in 350 città – molti dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti – grazie alle visite a contributo libero che nel fine settimana hanno dato vita a un grande racconto diffuso e corale, fatto di monumenti, architetture, paesaggi, opere d’arte, tradizioni e storie che rappresentano i territori e le comunità che li vivono. Ad accompagnare il pubblico alla scoperta dei luoghi aperti anche 9.000 Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati dai loro docenti che hanno vissuto una preziosa esperienza di cittadinanza attiva e partecipazione culturale.

Nonostante le condizioni meteorologiche instabili soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole, l’evento ha registrato un grande successo di pubblico, con code ordinate in attesa di entrare in molti luoghi visitabili, che per due giorni sono diventati spazi di incontro, conoscenza e condivisione, rafforzando il senso di appartenenza dei cittadini alla comunità e la consapevolezza del valore del patrimonio comune. Grande interesse anche per le oltre 75 aperture a tema artigianato italiano e Made in Italy, che il FAI ha voluto valorizzare in questa edizione.

Il luogo più visitato è stato Palazzo Saladini Pilastri ad Ascoli Piceno, secondo posto per Palazzo Dugnani a Milano, sempre a Milano terzo posto per CityWave, quarta posizione per Villa Giorgina a Roma,mentre chiude la classifica dei primi cinque Villa La Tesorieraa Torino. Le tre regioni che hanno registrato maggiore pubblico sono state Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte.

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