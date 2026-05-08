Italpress Notizie Energia

Dl bollette, Pichetto “Modifiche? Valuteremo in base alle condizioni” / Video

di Italpress - 8 Maggio 2026

MILANO (ITALPRESS) – “Io mi auguro prima di tutto che finisca la guerra dal Golfo, che ci sia un ritorno a una stabilizzazione, quindi a prezzi che siano su circa 30 euro al MWh. È difficile che scenda tanto al di sotto. Il decreto bollette non ha ancora manifestato tutto i suoi effetti. Una parte rilevante degli effetti del decreto bollette è data dal fronte di trattativa con l’Unione Europea e mi auguro che vada a buon fine, è a buon punto e può avere un effetto. Poi naturalmente valuteremo in base alla condizione di quel momento”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, rispondendo su un’eventuale modifica del decreto bollette, a margine del convegno di Confagricoltura “L’agricoltura, il futuro”, alla Triennale di Milano.

È necessario che l’Europa “conceda rispetto agli interventi sul fronte energetico una deroga rispetto al patto di stabilità. Quella che abbiamo è un’emergenza pari a quella che ha determinato lo scorporo delle spese per la difesa”.

