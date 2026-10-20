Dl cortei, Meloni: nasce reato partecipazione violenta a manifestazioni

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Fino a 5 anni e 20mila euro di multa. I danni si pagano

di Askanews - 20 Ottobre 2026

Roma, 20 ott. (askanews) – “Nasce un nuovo reato, la partecipazione violenta a una manifestazione”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video pubblicato sui social in cui illustra le misure presenti nel nuovo decreto varato dal Cdm.

“Tradotto, se durante un corteo o una manifestazione ti unisci a un gruppo di cinque o più persone, ti metti a tirare pietre, petardi, bastoni, metti in pericolo la sicurezza di tutti, rischi fino a cinque anni di carcere, fino a 20 mila euro di multa. Se avevi il volto coperto o se hai ferito qualcuno, la pena aumenta e aumentano anche le pene per chi devasta in gruppo”, sottolinea.

Con una delle misure previste dal decreto varato dal Consiglio dei ministri “applichiamo un principio semplice, chi rompe paga e se chi rompe è un minorenne pagano i suoi genitori”, afferma Meloni.

“Come funziona? Se il danno – spiega la premier – è a un bene pubblico, una pensilina, un semaforo, una camionetta, il prefetto manda a casa l’ingiunzione di pagamento. Se il danno è a un privato, una vetrina, un negozio, un auto, il proprietario va dal giudice ottiene un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Certo ci si potrà opporre, ma intanto i genitori di quel ragazzo che si è divertito a spaccare tutto dovranno pagare e chi ha subito il danno potrà rivalersi su tutto, sui beni di quella famiglia, anche sui soldi che lo Stato eventualmente le deve”.