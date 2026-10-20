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Multa ridicola a Cristiano Ronaldo dopo la fuga dal ritiro della nazionale

Il calciatore portoghese dovrà versare un'ammenda pari a 255 euro, al campione bastano pochissimi secondi di attività lavorativa per pagare l'intera sanzione

di Marzio Amoroso - 20 Ottobre 2026

Il caso che ha scosso l’ambiente del calcio portoghese ha finalmente ricevuto un verdetto ufficiale. La commissione disciplinare ha stabilito le punizioni ufficiali per il proprio capitano. Cristiano Ronaldo ha ricevuto un provvedimento formale per l’abbandono non autorizzato dll ritiro della nazionale. L’episodio controverso era avvenuto negli ultimi giorni di settembre. L’attaccante aveva deciso di lasciare il gruppo prima del match di UEFA Nations League.

I dettagli delle misure disciplinari della federazione

Il provvedimento sancito dagli organi di giustizia si divide in due parti distinte. Sul piano economico il calciatore dovrà versare un’ammenda pari a 255 euro. A livello agonistico è stata applicata una squalifica di 30 giorni dalle competizioni della squadra. L’entità dell’ammenda ha sollevato battute e discussioni sui mezzi d’informazione. La cifra appare minuscola se paragonata allo stipendio garantito dal club dell’Al-Nassr. Al campione bastano pochissimi secondi di attività lavorativa per pagare l’intera sanzione.

La ricostruzione della frattura con la guida tecnica

I motivi della spaccatura poggiano su tensioni recenti all’interno dello spogliatoio. Tutto è nato in occasione della sfida disputata contro la Norvegia. L’allenatore Jorge Jesus ha preferito tenere la stella in panchina per l’intera durata della gara. Quando il giocatore ha capito che sarebbe rimasto fuori dai titolari anche nel match successivo ha abbandonato l’impianto. Successivamente l’attaccante ha diffuso una nota chiarificatrice tramite i propri profili Social. Nel messaggio ha spiegato il proprio punto di vista scusandosi formalmente con tifosi e compagni. Il fuoriclasse ha comunque dichiarato la piena disponibilità ad accettare qualunque decisione degli organi competenti.

La tempistica del provvedimento e le prossime partite

La sospensione di un mese ha avuto inizio a partire dal 30 settembre. Questa scelta temporale fa sì che il blocco scada esattamente prima della ripresa dei tornei internazionali. Di fatto la stella del calcio non salterà alcuna sfida ufficiale programmata. La punta risulterà pienamente arruolabile per gli impegni previsti nel mese di novembre, sempre decida di tornare con il benestare del mister.

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