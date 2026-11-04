Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Attualità

Crans-Montana, la Svizzera rinuncia al rimborso delle spese mediche per i feriti italiani. Meloni: “Felice di questa soluzione”

Il presidente della Confederazione elvetica, Guy Parmelin, ha comunicato la decisione alla premier Meloni: "Felice di questa soluzione"

di Claudia Mari -

La Svizzera ha rinunciato “in via eccezionale”, a chiedere all’Italia il rimborso delle spese mediche sostenute per curare i connazionali rimasti feriti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. La somma complessiva ammonta a circa 1,5 milioni di franchi.

La decisione è stata comunicata dal presidente della Confederazione elvetica, Guy Parmelin, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A renderlo noto è una comunicazione ufficiale del governo svizzero.

Nel messaggio, Parmelin ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime e a quanti stanno affrontando le conseguenze dell’incendio. “Il Governo svizzero è pienamente cosciente dell’immenso dolore che grava sulle famiglie delle vittime e sulle persone che soffriranno per tutta la vita delle sequele delle gravi ferite subite”, si legge nella nota.

Le parole di Meloni: “Felice di questa soluzione”

“Accolgo con grande soddisfazione la notizia, comunicatami dal Presidente Guy Parmelin, della rinuncia della Svizzera a chiedere il rimborso delle spese mediche dei feriti italiani della tragedia di Crans-Montana curati negli ospedali elvetici. Sono felice di questa soluzione: nessun onere ricadrà sulle famiglie o sull’Italia.

Il mio pensiero va, ancora una volta, alle famiglie delle vittime e dei ragazzi feriti, che affrontano con straordinaria dignità e forza un dolore immenso. A loro rinnovo la più sincera vicinanza del Governo italiano, che continuerà a stare al loro fianco. Ringrazio il Presidente Parmelin per la sensibilità dimostrata. Questa decisione conferma la solidità del rapporto tra le nostre Nazioni”.

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Le ultime news